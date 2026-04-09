Program special al transportului public în noaptea de Paște
În noaptea de Înviere, programul de circulație va fi prelungit până la ora 02:00.
Mijloacele de transport vor fi la stradă și vor circula la un interval de aproximativ 30 de minute.
- Traseul 20 va circula până la Rond Păcurari
- Traseele 27 și 44 vor circula până la Tehnopolis
- Traseele 5, 7 și 8 vor întoarce în Baza 3
Pe traseele 23, 29 și 41 nu se va circula
Pe traseele metropolitane programul nu va fi prelungit
Vă dorim sărbători liniștite, cu pace și liniște sufletească!
