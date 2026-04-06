Program special de Paște 2026 la Palatul Culturii din Iași. Vizite extinse pentru public în perioada sărbătorilor

* instituția își întâmpină vizitatorii cu un program extins în perioada Paștelui * palatul oferă acces prelungit în unele dintre cele mai spectaculoase spații ale sale, într-un demers menit să aducă mai aproape patrimoniul cultural de publicul larg

Sărbătorile Pascale reprezintă, an de an, un moment de referință în calendarul spiritual și cultural, aducând clipe de liniște, reflecție și întâlniri cu cei dragi. În acest context, Palatul Culturii din Iași, sediul Complexului Muzeal Național „Moldova”, își adaptează programul de vizitare pentru a răspunde așteptărilor publicului în perioada festivă.

Astfel, în intervalul 10 – 13 aprilie 2026, vizitatorii vor avea ocazia să descopere unele dintre cele mai reprezentative spații ale Palatului într-un program extins, între orele 09:00 și 22:00. Sunt deschise pentru public Holul de Onoare, Sala Voievozilor, Sala „Henri Coandă”, precum și expozițiile temporare organizate pe holuri, oferind o experiență culturală completă într-un cadru emblematic pentru Iași. Accesul se poate face fie prin achiziționarea biletelor online, pe site-ul oficial www.muzeu.ro, fie direct de la automatul de bilete amplasat la intrare.

Pe durata acestui program special dedicat Paștelui, muzeele din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași vor fi închise, urmând să își reia activitatea ulterior, după încheierea perioadei festive.

Managerul instituției, Andrei Apreotesei, subliniază importanța acestui demers, afirmând că Paștele oferă un răgaz prețios pentru suflet și pentru timpul petrecut alături de cei apropiați, iar deschiderea Palatului în această perioadă le oferă vizitatorilor oportunitatea de a redescoperi frumusețea sălilor reprezentative și a expozițiilor temporare organizate aici.

Începând cu data de 14 aprilie 2026, toate muzeele din rețeaua Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași vor reveni la programul standard de funcționare. Muzeele din cadrul Palatului Culturii vor putea fi vizitate de marți până duminică, între orele 10:00 și 17:00, ultimul bilet fiind eliberat la ora 16:30. Muzeele din județul Iași, precum Palatul „Alexandru Ioan Cuza” din Ruginoasa, Muzeul de Sit Arheologic din Cucuteni și Muzeul Viei și Vinului din Hârlău, vor avea program de miercuri până duminică, în același interval orar. De asemenea, muzeele din municipiul Iași, printre care Muzeul Unirii, Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu” și Muzeul „Poni – Cernătescu”, vor fi deschise pentru public de vineri până duminică, între orele 10:00 și 17:00.

Programul special organizat la Palatul Culturii în perioada Paștelui contribuie la consolidarea statutului Iașului ca destinație importantă de turism cultural, oferind atât localnicilor, cât și turiștilor o alternativă valoroasă de petrecere a timpului liber într-un cadru încărcat de istorie și simbol.

Teona SOARE