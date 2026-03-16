Record absolut de apeluri la 112 și peste o mie de amenzi, în week-end, la Iași!

Județul Iași a trăit un weekend de foc, în care forțele de ordine au fost nevoite să intervină la sute de evenimente, majoritatea generate de comportamente riscante ale șoferilor și cetățenilor. Numărul apelurilor la 112 a atins un record absolut: nu mai puțin de 308 persoane au sunat pentru ajutor, iar polițiștii au aplicat 1.268 de sancțiuni contravenționale, însumând o valoare uriașă de 753.334 de lei.

În perioada 13-15 martie 2026, oamenii legii au intervenit la 337 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Poliția rutieră a scos din trafic 84 de conducători auto care reprezentau un pericol real pentru ceilalți participanți, iar 52 de autovehicule au fost oprite, certificatele lor de înmatriculare fiind retrase până la remedierea problemelor constatate.

Fără permis, cu alcoolemie uriașă. Viteză extremă și șoc total pentru radare

Oamenii legii au descoperit în traffic un bărbat de 35 de ani, pe DC57 în Schitu Duca, care conducea un moped fără număr de înmatriculare și fără permis, având în aerul expirat 1,50 mg/l alcool pur. În aceeași perioadă, un șofer de 40 de ani din Iași a fost depistat conducând o autoutilitară sub influența alcoolului (0,46 mg/l) și folosind telefonul mobil fără dispozitiv „mâini libere”.

Și lista continuă: un bărbat de 53 de ani a condus cu permisul suspendat, fără centură și cu farurile de ceață pornite; un altul, de 47 de ani, din Suceava, cu permis suspendat și alcool în aerul expirat de 0,48 mg/l; un motociclist de 40 de ani circula cu autorizația expirată și alcoolscop 0,16 mg/l.

Poliția a depistat șoferi depășind viteza legală cu 60 km/h, conducând autoturisme pe drumuri cu limită de 50 km/h, riscând viețile celorlalți participanți la trafic. Permisele acestora au fost reținute pentru perioade de până la 90 de zile, iar sancțiunile contravenționale au însumat mii de lei.

Pe lângă verificările individuale, polițiștii au organizat acțiuni ample privind legalitatea transporturilor de persoane și mărfuri, în cadrul cărora 47 de autovehicule și conducători au fost testați, iar sancțiunile au însumat 20.092 lei. În acțiuni speciale în Miroslava, Uricani și Valea Ursului, polițiștii au sancționat 63 de abateri, dintre care 45 pentru viteză excesivă, scoțând din trafic 6 șoferi periculoși.

Ordine și control în comunitate

Nu doar traficul a fost ținta intervențiilor: polițiștii din Secția Răducăneni au verificat respectarea normelor în comunitate, legitimând 67 de persoane, controlând 53 de vehicule și 4 unități economice, aplicând 14 sancțiuni contravenționale, pentru prevenirea furturilor de animale și menținerea ordinii publice. Andrei TURCU