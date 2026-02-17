Reglări de... conturi în universitățile ieșene

Pe fondul creşterii costurilor şi al presiunii inflaţiei, universităţile încep să ajusteze taxele de şcolarizare, după o perioadă de patru ani în care acestea au fost menţinute la acelaşi nivel. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” şi Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi sunt primele instituţii de învăţământ superior care au anunţat majorări ce vor intra în vigoare din anul universitar 2026-2027.

La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” majorările variază între 11% şi 87%. Există însă şi facultăţi unde taxele rămân neschimbate, precum Litere, Educaţie Fizică şi Sport şi Geografie - pentru programele în limbi străine. Neschimbate rămân şi taxele la cursurile de masterat.

La studiile de licenţă organizate la UAIC, cel mai mare salt îl face Facultatea de Drept, unde taxa este majorată din 2026-2027, de la 3.200 la 6.000 de lei. Asta înseamnă că taxe creşte cu 87 la sută. La polul opus al majorării taxei de şcolarizare este Facultatea de Biologie, unde taxa va creşte de la 4.500 la 5.000 de lei, ceea ce înseamnă majorare de 11 la sută.

La Chimie, taxa creşte de la 3.600 la 4.200 de lei (16%), iar la Economie şi Administrarea Afacerilor majorarea este de 500 de lei, de la 4.000 la 4.500 de lei (12,5%). La Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, din anul universitar 2026-2027 taxa va fi de 4.000 de lei, faţă de 3.000 în prezent, iar la Fizică creşte cu 1.200 de lei.

Majorări sunt anunţate şi la Geografie şi Ştiinţa Mediului (de la 3.500 la 4.000 de lei), la Geologie şi Inginerie Geologică (de la 3.000 la 3.700 de lei), la Informatică (de la 3.600 la 5.000 de lei), la Istorie (de la 3.000 la 4.000 de lei), la Matematică (de la 2.800 la 3.000 de lei), la Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei (de la 3.300 la 4.800 de lei), la Teologie Ortodoxă (de la 3.000 la 3.600 de lei) şi la Teologie Catolică (de la 2.000 la 2.400 de lei).

„Raportat la costul pentru un semestru, nivelul maxim de 1.750 lei reprezintă o sumă sub costul lunar pentru o grădiniţă privată. E important să ne raportăm la costurile reale şi la o dinamică economică, pentru că vorbim de preţuri, vorbim de utilităţi, iar în ultimii doi ani, sistemul de învăţământ a trecut printr-o creştere a grilei de salarizare ” , susține rectorul UAIV, Liviu Maha.

Liviu Maha, rectorul UAIC, susţine că în majoritatea cazurilor nu este vorba despre majorări reale, ci despre indexări sub nivelul inflaţiei acumulate în ultimii ani. El afirmă că, în aproximativ 80% dintre situaţii, taxele nu acoperă nici măcar actualizarea la zi a valorii acestora şi că ajustările reprezintă o acoperire parţială a devalorizării monedei şi a creşterii preţurilor.

Doar la trei facultăţi creşterile depăşesc nivelul inflaţiei. „Pentru trei dintre facultăţi este o creştere peste ceea ce înseamnă inflaţie acumulată. E vorba de o recuperare a lipsei unor măsuri, până la urmă şi o ajustare raportată la costul finanţării publice, la valoarea finanţării publice, respectiv la costurile reale. Nu în ultimul rând, e şi o aliniere la ceea ce înseamnă nivelul taxelor practicate în general la universităţi comparabile, şi o raportare, eşi acest lucru firesc, la cererea care există pentru anumite domenii”, spune rectorul UAIC.

Liviu Maha a subliniat că, în prezent, în multe cazuri taxele sunt de 1.100-1.750 de lei pe semestru, adică între 2.200 şi 3.500 de lei pe an, nivel pe care îl consideră scăzut în raport cu costurile reale de funcţionare şi cu creşterea cheltuielilor din sistemul de învăţământ, inclusiv salarii, utilităţi şi materiale.

Majorări pentru viitorii studenţi la Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie

Nu doar la „Cuza” sunt majorate taxele de şcolarizare. Şi UMF Iaşi anunţă majorări, însă doar pentru viitorii studenţi la Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie.

Astfel, din anul universitar 2026-2027, taxa de la facultăţile de Medicină şi Medicină Dentară creşte de la 10.000 la 13.000 de lei, iar la Farmacie de la 8.000 la 9.000 de lei. Pentru celelalte facultăţi, colegii şi programe de master, taxele rămân neschimbate.

Cei de la UMF precizează că, în ultimii patru ani, taxele au fost menţinute la acelaşi nivel, însă creşterea semnificativă a costurilor operaţionale, a utilităţilor şi a cheltuielilor pentru activităţile practice şi de laborator nu mai permite păstrarea nivelului anterior fără afectarea standardelor de calitate. „În ultimii patru ani, într-un context naţional financiar dificil, UMF Iaşi a menţinut taxele de şcolarizare la acelaşi nivel. Pentru anul universitar 2026-2027, creşterea semnificativă a costurilor operaţionale şi a costurilor aferente activităţilor didactice practice, utilităţi, consumabile, materiale şi echipamente de laborator, mentenanţă, nu mai permite păstrarea nivelului anterior al taxelor fără a afecta standardele de calitate şi siguranţă. Pentru anul universitar. Mai trebuie menţionat că în ultimii ani s-a urmărit extinderea accesului la educaţie superioară medicală, prin creşterea numărului de locuri finanţate de la buget şi diminuarea locurilor cu taxe”, a spus Ivona Burduja, purtător de cuvânt al UMF Iaşi. Laura RADU