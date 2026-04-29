* părinții din Iași care vor să-și înscrie copiii la grădiniță trebuie să urmărească atent calendarul din luna mai și locurile care vor fi afișate după reînscrieri * pentru anul școlar 2026-2027, selecția nu se mai face automat în ordinea descrescătoare a vârstei, ci pe baza criteriilor generale și specifice de departajare, iar dosarul cu documente devine esențial

Înscrierea la grădiniță se schimbă în 2026, iar părinții din Iași trebuie să fie atenți nu doar la calendar, ci și la criteriile care pot decide repartizarea copilului. Regula prin care copiii erau selectați în ordinea descrescătoare a vârstei, atunci când cererile erau mai multe decât locurile disponibile, a fost eliminată din metodologie.

Modificarea este importantă mai ales pentru grădinițele căutate, unde numărul cererilor poate depăși numărul locurilor. Până acum, vârsta copilului putea conta direct în departajare. Din acest an, un copil mai mare nu mai are automat prioritate doar pentru că este născut mai devreme. Comisia de înscriere va analiza cererile în funcție de criteriile prevăzute în metodologie și de documentele depuse de părinți.

Noile înscrieri pentru grădiniță și creșă încep după etapa de reînscriere. Potrivit calendarului aprobat la nivel național, reînscrierile au loc între 18 și 22 mai 2026, iar pe 22 mai trebuie afișate rezultatele și numărul de locuri libere rămase. Prima etapă de înscrieri se desfășoară între 25 mai și 18 iunie 2026, cu depunerea cererilor între 25 și 29 mai. Rezultatele după prima etapă vor fi afișate pe 18 iunie. A doua etapă de înscriere este programată între 22 iunie și 9 iulie 2026, iar etapa de ajustări va avea loc între 17 și 27 august 2026, pentru copiii care nu au fost înscriși în primele două etape.

Înscrierea nu funcționează după principiul „primul venit, primul servit”

Schimbarea importantă este însă clară: dacă o grădiniță are mai multe cereri decât locuri, comisia de înscriere nu mai poate departaja automat copiii după vârstă. Se aplică doar criteriile generale și specifice. Printre criteriile generale se numără vârsta de 4 sau 5 ani împliniți la 1 septembrie, apropierea domiciliului, reședinței sau locului de muncă al unuia dintre părinți de unitatea de învățământ, existența unui frate sau a unei surori înscrise în aceeași unitate, situația de familie monoparentală ori numeroasă, statutul profesional al părinților și documentele medicale sau sociale prevăzute de metodologie.

Părinții pot trece trei opțiuni în cererea-tip, în ordinea preferințelor, iar dosarul se depune la unitatea aleasă ca primă opțiune. Înscrierea nu funcționează după principiul „primul venit, primul servit”, iar numărul de înregistrare al cererii nu constituie criteriu de departajare. Această precizare este importantă pentru părinții care se grăbesc să depună dosarul în primele ore ale perioadei de înscriere, crezând că ordinea depunerii le poate aduce un avantaj.

Pentru familiile din Iași, miza este mare mai ales în cartierele unde grădinițele sunt aglomerate și unde apropierea de casă sau de serviciu contează în organizarea zilnică. Actele de domiciliu, adeverințele de salariat, documentele privind situația familială, certificatele medicale sau dovada că un frate este deja înscris în aceeași unitate pot face diferența.

Pentru anul școlar 2026-2027, înscrierea la grădiniță devine mai puțin dependentă de vârstă și mai mult de situația reală a familiei. Părinții din Iași trebuie să urmărească locurile afișate după 22 mai, să aleagă atent cele trei opțiuni și să pregătească documentele care pot susține criteriile de departajare.

Clara DIMA