* creativitate, spirit critic, identitate vizuală și rigoare editorială, acestea au fost criteriile după care au fost evaluate publicațiile realizate de elevii din județul Iași * ei au intrat într-o competiție care arată că presa școlară rămâne una dintre cele mai vii forme de educație aplicată

Zece publicații realizate de elevi din Iași vor reprezenta județul la etapa națională a Concursului Național de Reviste Școlare și Jurnalistică. Etapa județeană a competiției nu a fost doar o selecție de publicații, ci și un exercițiu de jurnalism, comunicare și responsabilitate publică. Revistele înscrise au fost analizate de o comisie formată din jurnaliști, inspectori de specialitate și profesori de limba și literatura română, pe baza unor criterii stabilite la nivel național: originalitatea, calitatea conținutului, coerența editorială, corectitudinea limbajului, aspectul grafic și relevanța tematică.

Publicațiile selectate pentru etapa națională reflectă diversitatea școlilor ieșene și interesul elevilor pentru teme culturale, educaționale, comunitare și de actualitate. Potrivit informațiilor transmise în documentul competiției, revistele participante au fost apreciate pentru felul în care surprind viața școlară, evenimentele culturale, inițiativele comunitare și preocupările generației tinere. De asemenea, juriul a remarcat atenția acordată identității vizuale și structurii editoriale, elemente esențiale pentru o publicație de calitate.

Cele zece reviste care vor reprezenta județul Iași la etapa națională sunt: „Corolar”, de la Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași; „Spre lumină”, de la Colegiul Național Iași; „Urme”, de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași; „Hermes 2000”, de la Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Iași; „Gnosis”, de la Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași; „Revistă de (C)arte Ex Libris”, de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași; „Alfa și Omega”, de la Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași; „ArtEast”, de la Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași; „Zoom In”, de la Liceul Teoretic „Comandor Alexandru Cătuneanu” Lunca Cetățuii; și „Sac à Dos”, de la Colegiul Național „Mihail Sadoveanu” Pașcani.

Activitățile din cadrul proiectului sunt coordonate de prof. dr. Maria Andreea Goraș, inspector școlar pentru activități extrașcolare. Prin această competiție, elevii sunt încurajați să își dezvolte competențele de comunicare, gândirea critică și capacitatea de a lucra într-o redacție, chiar dacă una aflată încă în spațiul școlii.

Dincolo de diplome și calificări, concursul arată că Iașul are o generație de elevi care nu se limitează la a consuma conținut, ci încearcă să îl producă. Iar într-un oraș universitar, cu tradiție culturală și educațională puternică, revistele școlare pot deveni mai mult decât simple proiecte extracurriculare: pot fi primele redacții în care se formează vocile publice de mâine.

Maura ANGHEL