Revoltă la Finanțe! Angajații ANAF Iași au oprit lucrul

Nemulțumirea mocnită din sistemul fiscal a explodat marți la Iași, unde angajații Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice au declanșat un protest spontan și au întrerupt activitatea în jurul orei 11:30, în semn de protest față de prevederile noii legi a salarizării aflate în pregătire la nivel guvernamental.

Funcționarii susțin că proiectul creează diferențe majore între diverse categorii de bugetari și acuză autoritățile că, în timp ce anumite structuri ale statului ar urma să beneficieze de creșteri salariale consistente, alte categorii profesionale sunt împinse spre diminuarea veniturilor.

Potrivit liderului sindical Dumitru Ceapoi, una dintre cele mai controversate prevederi este legată de impactul asupra personalului din sistemul finanțelor publice. Acesta afirmă că noile grile salariale ar putea genera reduceri de venit cuprinse între 2.000 și 4.000 de lei pentru unii angajați ai instituției.

Protestatarii spun că nemulțumirea actuală nu este generată exclusiv de noul proiect legislativ, ci reprezintă punctul culminant al unor frustrări acumulate în ultimii ani. Ei reclamă eliminarea unor beneficii salariale, reducerea veniturilor și lipsa de personal din instituții, în condițiile în care volumul de muncă a continuat să crească.

Sindicaliștii acuză, de asemenea, nerespectarea unor angajamente asumate anterior de Ministerul Finanțelor. Potrivit acestora, la momentul negocierilor purtate în trecut cu reprezentanții Guvernului, ar fi existat promisiuni privind elaborarea unei grile salariale distincte pentru aparatul Ministerului Finanțelor și structurile subordonate. O astfel de soluție nu se regăsește însă în forma actuală a proiectului.

În opinia angajaților, noua lege riscă să adâncească discrepanțele existente în sistemul public. Ei susțin că anumite categorii de bugetari ar urma să beneficieze de majorări salariale semnificative, în timp ce funcționarii care gestionează colectarea veniturilor statului și administrarea fiscală s-ar putea confrunta cu diminuări importante ale veniturilor.

Protestul de la Iași apare într-un moment extrem de sensibil pentru administrația publică, pe fondul discuțiilor despre reducerea cheltuielilor bugetare și reforma aparatului de stat. Tocmai de aceea, reacția angajaților Finanțelor ar putea reprezenta doar începutul unei perioade tensionate în sectorul public, mai ales dacă forma finală a legii va confirma temerile exprimate de sindicate. Carmen DEACONU