Inedit! Un muzeu din Iași își plantează propria pădure
„Regina nopții” se joacă la Iași. Oana Mogoș aduce pe scena FITPTI spectacolul care i-a adus Premiul UNITER
La Iași, roșiile sunt mai scumpe decât avocado
„Prefer adrenalina și savoarea contactului direct și nemediat cu publicul din sala de teatru”
Prețul carburanților, astăzi, în toate stațiile din Iași
O tastatură care costă cât o mașină face furori pe internet. Ce știe să facă VIDEO
VIDEO | Insula Pisicilor din Brazilia, paradisul din mijlocul oceanului devenit refugiu pentru animalele abandonate de stăpâni. Multe dintre feline au devenit sălbatice
Revoluție la granițele României: din 12 octombrie, intrarea și ieșirea din țară se schimbă complet
Publica anunt
Inapoi
Pagina principală Moldova RO COM CENTRAL S.A anunță finalizarea proiectului „INSTALARE CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ ȘI POMPE DE CĂLDURĂ”

RO COM CENTRAL S.A anunță finalizarea proiectului „INSTALARE CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ ȘI POMPE DE CĂLDURĂ”

RO COM CENTRAL S.A anunță finalizarea proiectului „INSTALARE CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ ȘI POMPE DE CĂLDURĂ”

 Comunicat de presă

Data: 24.10.2024

ANUNȚ DE FINALIZARE A PROIECTULUI „INSTALARE CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ ȘI POMPE DE CĂLDURĂ”, COD SMIS 160691

 

 Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!

Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.

Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.

Intra pe canalul nostru oficial: Ziarul Evenimentul

⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.

 

Subiecte asemanatoare

Moldova

Mai Multe