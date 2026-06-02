Iașul devine, timp de două zile, punct de întâlnire pentru specialiști în inginerie mecanică, robotică, autovehicule, mecatronică, materiale, energie și tehnologii pentru industrie. Facultatea de Mecanică din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași organizează, între 4 și 5 iunie 2026, cea de-a XII-a ediție a conferinței internaționale ACME – Advanced Concepts in Mechanical Engineering, un eveniment care pune în discuție direcțiile în care se schimbă producția, transportul, mașinile, roboții și sistemele tehnice ale viitorului.

Conferința este organizată de Facultatea de Mecanică TUIASI și Academia Română de Științe Tehnice, sub egida Ministerului Educației și a Academiei Oamenilor de Știință din România. Partenerii evenimentului includ Robotics Society of Romania, Society of Automotive Engineers of Romania, Romanian Association of Mechatronics, Romanian Tribology Association, Romanian Society of Thermodynamics și Romanian Association for Refrigeration and Cryogenics Engineers.

Evenimentul este important nu doar pentru mediul universitar, ci și pentru industria locală și regională. Temele anunțate pentru ACME 2026 ating exact zonele în care se joacă viitorul economic al orașelor universitare: roboți industriali, sisteme mecanice avansate, proiectare asistată de calculator, vibrații mecanice, siguranță rutieră, motoare, transmisii, materiale, energie regenerabilă, termodinamică aplicată, frigotehnie și tehnologii pentru agricultură și procesarea alimentelor.

ACME 2026 aduce împreună cercetători, profesori, doctoranzi, ingineri și profesioniști din industrie. Potrivit prezentării oficiale, scopul conferinței este să contureze imaginea sistemelor mecanice ale viitorului, să deschidă noi direcții de cercetare la granița dintre domenii și să promoveze inovația în toate formele ei.

Roboți, autovehicule, mecatronică și energie

Secțiunile conferinței ACME 2026 acoperă opt direcții majore. Printre ele se află proiectarea mașinilor și tribologia, ingineria materialelor și a suprafețelor, mecatronica, CAD-ul, vibrațiile mecanice, teoria mecanismelor, robotica, mecanica solidelor deformabile, autovehiculele, motoarele, transmisiile și siguranța rutieră.

O zonă importantă este cea a sistemelor termice, energiei regenerabile și transferului de căldură, teme esențiale într-o perioadă în care industria este presată să reducă pierderile de energie și să treacă spre tehnologii mai eficiente. Conferința include și tehnologii aplicate în agricultură și procesarea alimentelor, domeniu relevant pentru regiunea de Nord-Est, unde modernizarea producției agricole poate depinde tot mai mult de mecanizare, senzori, automatizare și echipamente inteligente.

Prezența partenerilor din robotică, mecatronică, auto, termodinamică, frigotehnie și tribologie arată caracterul aplicat al evenimentului. Nu este vorba doar despre cercetare teoretică, ci despre soluții care pot ajunge în fabrici, laboratoare, service-uri, linii de producție, ferme tehnologizate sau sisteme de transport.

Industria 4.0 începe în laboratoare

Pentru studenții și tinerii cercetători din Iași, ACME 2026 poate fi o fereastră spre domeniile în care se vor căuta specialiști în următorii ani. Robotica, proiectarea asistată de calculator, simulările mecanice, materialele avansate, mașinile electrice, siguranța rutieră și energia regenerabilă sunt zone în care piața muncii se schimbă rapid.

Conferința are și o miză de vizibilitate pentru TUIASI. Lucrările selectate de comitetul științific urmează să fie publicate la Springer, în seria „Mechanisms and Machine Science”, indexată inclusiv în Scopus. Acest detaliu crește relevanța internațională a evenimentului și poate aduce cercetarea realizată la Iași în fața unei comunități academice mai largi.

Dan DIMA