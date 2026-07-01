România câștigă tot mai mulți medici, după ani întregi de exod

* creștere record în 2025, iar Iașul rămâne unul dintre marile centre medicale ale țării * peste jumătate dintre medicii care profesează în țară sunt concentrați în doar cinci județe: București, Iași, Cluj, Timiș și Dolj * una dintre cele mai importante evoluții este cea din medicina de familie, specializare care se confruntă de ani buni cu un deficit major, mai ales în mediul rural

După mai bine de două decenii în care mii de medici au ales să plece în străinătate, atrași de salarii mai mari și condiții de muncă mai bune, sistemul sanitar românesc începe să recupereze din terenul pierdut. Anul 2025 a adus cea mai mare creștere a numărului de medici din ultimii opt ani, iar pentru prima dată după mult timp se observă un avans important și în medicina de familie, unul dintre domeniile cele mai afectate de lipsa personalului.

Potrivit celui mai recent raport al Institutului Național de Statistică (INS), România avea la sfârșitul anului trecut 77.556 de medici cu drept de practică (fără medicii stomatologi), cu 3.154 mai mulți decât în 2024. Este cea mai mare creștere anuală înregistrată din 2018 încoace și confirmă tendința de consolidare a sistemului medical începută în urmă cu opt ani.

Datele arată că numărul medicilor a crescut constant în această perioadă: cu 2.437 în 2020, 3.020 în 2021, 2.519 în 2022, 1.461 în 2023, 1.662 în 2024 și peste 3.100 în 2025. Comparativ cu anul 2017, România are acum aproape 19.000 de medici în plus, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 32%.

Medicina de familie începe să își revină

Una dintre cele mai importante evoluții este cea din medicina de familie, specializare care se confruntă de ani buni cu un deficit major, mai ales în mediul rural.

În 2025, numărul medicilor de familie a crescut cu 627, ajungând la 13.227, iar numărul cabinetelor independente de medicină de familie a urcat cu încă 95, până la 10.394.

Ca urmare a acestor creșteri, accesul populației la servicii medicale s-a îmbunătățit. Dacă în 2024 reveneau în medie 1.513 locuitori la un medic de familie, în 2025 raportul a scăzut la 1.440 de locuitori.

Raportul INS evidențiază evoluții pozitive în numeroase specialități medicale. Cele mai spectaculoase creșteri au fost înregistrate la hematologie (+14,5%), ORL (+9%), psihiatrie (+7,4%), pediatrie (+7,1%), reumatologie (+7%) și medicina de urgență (+6,7%).

De asemenea, au crescut efectivele de medici din cardiologie, neurologie, chirurgie generală, medicină internă, oncologie, boli infecțioase, obstetrică-ginecologie, urologie, radiologie și imagistică medicală, diabet și recuperare medicală.

Există însă și domenii în care numărul specialiștilor a scăzut, cele mai importante diminuări fiind în chirurgia orală și maxilo-facială, ortopedie și traumatologie și medicina de laborator.

Tot mai mulți medici, mai puțini pacienți pentru fiecare specialist

Creșterea numărului de cadre medicale se reflectă și în indicatorii statistici.

Dacă în 2018 unui medic îi reveneau, în medie, 321 de locuitori, anul trecut raportul a coborât la 246 de locuitori pentru fiecare medic, unul dintre cele mai bune niveluri înregistrate în ultimii ani.

Și numărul medicilor stomatologi continuă să crească, ajungând la 21.415, cu 143 mai mulți decât în anul precedent.

În același timp, sistemul medical a câștigat și personal sanitar mediu. Numărul angajaților din această categorie a crescut cu 2.250, până la 160.721, dintre care peste 22.000 sunt asistenți medicali cu studii superioare.

Iașul rămâne unul dintre cele mai puternice centre medicale din România

Potrivit datelor prezentate de Colegiul Medicilor din România, peste jumătate dintre medicii care profesează în țară sunt concentrați în doar cinci județe: București, Iași, Cluj, Timiș și Dolj.

Prezența Iașului în acest grup confirmă statutul municipiului drept unul dintre cele mai importante centre universitare și medicale din România, cu spitale regionale, clinici universitare și una dintre cele mai mari comunități de medici din țară.

Specialiștii consideră că majorările salariale acordate personalului medical începând cu anul 2018 au contribuit decisiv la încetinirea exodului medicilor și chiar la atragerea unor specialiști înapoi în sistemul sanitar românesc. Evoluția din ultimii ani arată că această tendință continuă, iar sistemul medical începe să recupereze o parte din deficitul acumulat în deceniile precedente.

Nicoleta ZANCU