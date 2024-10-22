Românul ajuns la vârsta de 102 ani. „A contribuit la anihilarea atacurilor maghiare”

Veteranul de război Vasile Adam, preşedinte de onoare al Asociaţiei Veteranilor de Război „Peneş Curcanul” Vaslui, a împlinit, marţi, vârsta de 102 ani.

Reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Vaslui, ai Primăriei municipiului Vaslui, ai Centrul Militar Judeţean Vaslui şi ai Asociaţiei Veteranilor de Război l-au felicitat cu ocazia sărbătoririi zilei de naştere şi i-au oferit cadouri simbolice, flori şi o diplomă aniversară.

"Vasile Adam a făcut parte din celebrul Detașament Păuliș, contribuind în perioada august-septembrie 1944 , din postura de elev al Școlii de Subofițeri nr.5 Radna, la anihilarea atacurilor armatei maghiare, îndeplinindu-și, astfel, misiunea cu sacrificiul multor vieți.

Cel care a lucrat 30 de ani la Asociația Veteranilor de Război „Peneș Curcanul” Vaslui se numără printre ultimii supraviețuitori ai „Detașamentului Păuliș”, care a pierdut în luptele pentru oprirea invaziei maghiare 10 ofiţeri, 10 subofiţeri, 148 de elevi şi 209 de soldaţi (morţi, răniţi şi dispăruţi), iar inamicul a avut pierderi de 919 militari morţi şi 387 prizonieri”, au transmis reprezentanţii CJ Vaslui.

Colonelul Vasile Adam se numără printre ultimii veterani de război din judeţul Vaslui rămaşi în viaţă. În evidenţele asociaţiei vasluiene mai sunt doar 45 de veterani de război, dintre care cinci au vârsta de peste 100 de ani.