Sabotaj politic pe Autostrada Unirii!

* fostul membru în Consiliul de Administrație al CNIR, Cătălin Urtoi, sugerează că ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, ar fi fost „indus în eroare” de conducerea companiilor implicate în proiectul Autostrăzii A8 * declarațiile sale indică o posibilă ruptură între nivelul politic și realitatea din teren, ceea ce ar putea explica întârzierile majore

Într-o ieșire publică extrem de dură, fostul membru în Consiliul de Administrație al CNIR, Cătălin Urtoi, lansează acuzații grave privind modul în care este gestionat unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură pentru Moldova: Autostrada Unirii A8.

Urtoi susține că eliminarea sa din funcție ar fi venit după ani de presiuni, intimidări și încercări repetate de a-l reduce la tăcere. Potrivit acestuia, ar fi existat inclusiv reclamații anonime, avertismente în cadrul CA și solicitări directe de a nu mai publica informații pe rețelele sociale, pe motiv că afectează imaginea companiei și a Ministerul Transporturilor.

Proiect sabotat din interior

În centrul acuzațiilor se află stadiul lucrărilor pe Autostrada A8, pe care Urtoi o descrie ca fiind „întârziată cu bună știință”. El vorbește despre un lanț de decizii întârziate și blocaje administrative care ar afecta direct dezvoltarea regiunii Moldovei.

Printre problemele semnalate se regăsesc licitațiile întârziate pentru tronsoane esențiale, întârzieri majore în emiterea ordinelor de începere a lucrărilor, șantiere oprite, pierderea finanțărilor prin PNRR, riscuri privind respectarea termenelor limită pentru finanțări europene.

Lotul Leghin–Moțca, în centrul controversei

Fostul oficial aduce în discuție situația concretă a lotului Leghin–Moțca, un segment de aproximativ 30 km, care ar trebui finalizat până în februarie 2027.

Deși există finanțare asigurată, inclusiv prin bugetul pe 2026, Urtoi afirmă că realitatea din teren este una alarmantă: „Nu se lucrează!”

El contestă direct afirmațiile venite din partea antreprenorului UMB și ale CNAIR, potrivit cărora lipsa fondurilor ar fi cauza principală a întârzierilor.

Un alt punct critic ridicat de Urtoi este legat de exproprierile suplimentare, necesare după finalizarea proiectării. Acesta se întreabă de ce, timp de un an, nu s-au luat măsuri concrete pentru rezolvarea situației.

Într-un ton direct, fostul membru CNIR lansează o serie de întrebări către autorități și companii implicate: De ce sunt întârziate deciziile? Cine este responsabil pentru blocaje? Cine spune adevărul și cine manipulează?

Urtoi merge mai departe și sugerează că ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, ar fi fost „indus în eroare” de conducerea companiilor implicate în proiect.

Declarațiile sale indică o posibilă ruptură între nivelul politic și realitatea din teren, ceea ce ar putea explica întârzierile majore.

Ieșirea lui Cătălin Urtoi aduce din nou în prim-plan tensiunile din jurul Autostrăzii Unirii A8, un proiect considerat vital pentru dezvoltarea Moldovei și conectarea acesteia la infrastructura europeană.

Rămâne însă de văzut dacă aceste acuzații vor genera reacții concrete sau vor rămâne, ca multe altele, în zona declarațiilor fără consecințe. Daniel BACIU