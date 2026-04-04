Sâmbăta lui Lazăr, sărbătoarea care vestește biruința vieții asupra morții

Sâmbăta lui Lazăr ocupă un loc aparte în calendarul ortodox, fiind o zi de trecere între perioada austeră a Postului Mare și bucuria apropiată a Floriilor și a Învierii Domnului. Din punct de vedere religios, sărbătoarea amintește de minunea învierii lui Lazăr din Betania, prieten al lui Iisus Hristos, readus la viață după patru zile de la moarte. Evenimentul este considerat una dintre cele mai puternice dovezi ale naturii divine a lui Hristos și un semn clar al biruinței asupra morții.

Teologii subliniază că această minune nu este doar un act spectaculos, ci și o prefigurare a propriei Învieri a lui Hristos. În același timp, ea transmite un mesaj esențial pentru credincioși: promisiunea vieții veșnice și a învierii de obște. Slujbele oficiate în această zi pun accent pe speranță și credință, dar și pe umanitatea lui Iisus, care, potrivit relatării biblice, a plâns la moartea lui Lazăr, arătând compasiune și iubire profundă.

În plan simbolic, Sâmbăta lui Lazăr marchează o schimbare de ton în viața spirituală a credincioșilor. Dacă Postul Mare este dominat de pocăință și reflecție, această zi aduce o rază de lumină, anticipând bucuria Învierii. Este momentul în care tristețea se împletește cu speranța, iar moartea este privită nu ca un sfârșit, ci ca o trecere.

Pe lângă dimensiunea religioasă, sărbătoarea este însoțită de o serie de tradiții populare, mai ales în mediul rural. Unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri este „Lăzărelul”, un colind specific acestei zile, interpretat de grupuri de fete care merg din casă în casă. Cântecul evocă, într-o formă simbolică, povestea lui Lazăr, dar include și elemente arhaice legate de ciclul naturii și de renaștere.

Gazdele răsplătesc colindătoarele cu ouă, fructe sau dulciuri, într-un gest care amintește de vechile ritualuri de primăvară. În unele zone, gospodinele pregătesc plăcinte sau colaci care sunt împărțiți pentru pomenirea celor adormiți, întărind legătura dintre lumea celor vii și cea a morților.

Astăzi, chiar dacă multe dintre aceste obiceiuri s-au estompat în mediul urban, semnificația Sâmbetei lui Lazăr rămâne puternică. Este o zi care invită la reflecție asupra vieții și a credinței, dar și la reconectarea cu tradițiile care definesc identitatea culturală.

Prin mesajul său profund și prin bogăția de simboluri, Sâmbăta lui Lazăr continuă să fie o punte între trecut și prezent, între credință și comunitate, pregătind sufletele pentru marea sărbătoare a Învierii.