Inedit! Un muzeu din Iași își plantează propria pădure
„Regina nopții” se joacă la Iași. Oana Mogoș aduce pe scena FITPTI spectacolul care i-a adus Premiul UNITER
La Iași, roșiile sunt mai scumpe decât avocado
„Prefer adrenalina și savoarea contactului direct și nemediat cu publicul din sala de teatru”
Prețul carburanților, astăzi, în toate stațiile din Iași
O tastatură care costă cât o mașină face furori pe internet. Ce știe să facă VIDEO
VIDEO | Insula Pisicilor din Brazilia, paradisul din mijlocul oceanului devenit refugiu pentru animalele abandonate de stăpâni. Multe dintre feline au devenit sălbatice
Revoluție la granițele României: din 12 octombrie, intrarea și ieșirea din țară se schimbă complet
Publica anunt
Inapoi
Pagina principală Moldova Sănătos şi bun de muncă în străinătate, bolnav şi inapt de efort acasă

Sănătos şi bun de muncă în străinătate, bolnav şi inapt de efort acasă

Sănătos şi bun de muncă în străinătate, bolnav şi inapt de efort acasă

* Serviciul de Probaţiune a solicitat revocarea suspendării pedepsei, condamnatul s-a vindecat subit şi s-a apucat de treabă

L.I. a fost condamnat de către Judecătoria Paşcani, în data de 16 noiembrie 2021, la un an şi şase luni de închisoare, dar cu suspendarea executării pedepsei. Infracţiunea pentru săvârşirea căreia a fost judecat: „refuzul sau sustragerea de la prelevarea probelor biologice”. Omul era alcoolic cronic, a fost prins băut la volan, avea o „capacitate decizională deficitară”. Aceasta s-a manifestat şi pe parcursul perioadei de spraveghere, condamnatul „făcând dovada unor decizii impulsive, a adoptat o atitudine de neasumare a consecinţelor penale şi nu a depus eforturi pentru respectarea sentinţei”, subliniază cei de la Serviciul de Probaţiune Iaşi, în sprijinul solicitării de revocare a suspendării executării pedepsei.

Mai concret, imediat după ce a primit sentinţa prin care era obligat, printre altele, să efectueze 120 ore de muncă neremunerată în folosul comunităţii, L.I. a plecat în străinătate, lucrând în agricultură pentru un venit de aproximativ 1.000 euro lunar. Nu i-a băgat în seamă pe cei de la probaţiune, prezentându-se la întrevedere abia la cinci luni după revenirea în ţară. Şi asta în urma nenumăratelor mail-uri şi convocărilor transmise prin poştă.

A primit două avertismente, dar tot nu s-a dat pe brazdă, aşa încât a fost adus de poliţişti. În faţa consilierului, L.I. a invocat grave probleme de sănătate, dar n-a prezentat niciun act medicală care să-i ateste suferinţele. După acea întrevedere, i-a ignorat iarăşi pe cei de la probaţiune. Pierzându-şi răbdarea cu el şi apropiindu-se expirarea termenului de supraveghere, consilierii s-au adresat instanţei, solicitând pedeapsa cu executare pentru L.I.

Deşi se părea că au toate atuurile pentru a câştiga, solicitarea Serviciului de Probaţiune a fost respinsă de către magistraţii păşcăneni. Pentru că, atunci când a primit citaţia, împricinatul s-a speriat la gândul că va ajunge după gratii, s-a vindecat subit şi a trecut la treabă. Până la termenul de judecată din 7 iunie a.c., L.I. efectuase deja 64 ore şi nu s-a oprit din mersul la lucru. Mai mult, s-a înscris în programul naţional de reintegrare socială Drink and Drive şi va începe şedinţele de consiliere pe 1 octombrie. Până atunci, va fi efectuat şi restul de ore rămase, în noiembrie expiră termenul de supraveghere, L.I. va scăpa de spectrul zăbrelelor. Claudiu CONSTANTIN

 Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!

Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.

Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.

Intra pe canalul nostru oficial: Ziarul Evenimentul

⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.

 

Subiecte asemanatoare

Moldova

Mai Multe