Sănătos şi bun de muncă în străinătate, bolnav şi inapt de efort acasă

* Serviciul de Probaţiune a solicitat revocarea suspendării pedepsei, condamnatul s-a vindecat subit şi s-a apucat de treabă

L.I. a fost condamnat de către Judecătoria Paşcani, în data de 16 noiembrie 2021, la un an şi şase luni de închisoare, dar cu suspendarea executării pedepsei. Infracţiunea pentru săvârşirea căreia a fost judecat: „refuzul sau sustragerea de la prelevarea probelor biologice”. Omul era alcoolic cronic, a fost prins băut la volan, avea o „capacitate decizională deficitară”. Aceasta s-a manifestat şi pe parcursul perioadei de spraveghere, condamnatul „făcând dovada unor decizii impulsive, a adoptat o atitudine de neasumare a consecinţelor penale şi nu a depus eforturi pentru respectarea sentinţei”, subliniază cei de la Serviciul de Probaţiune Iaşi, în sprijinul solicitării de revocare a suspendării executării pedepsei.

Mai concret, imediat după ce a primit sentinţa prin care era obligat, printre altele, să efectueze 120 ore de muncă neremunerată în folosul comunităţii, L.I. a plecat în străinătate, lucrând în agricultură pentru un venit de aproximativ 1.000 euro lunar. Nu i-a băgat în seamă pe cei de la probaţiune, prezentându-se la întrevedere abia la cinci luni după revenirea în ţară. Şi asta în urma nenumăratelor mail-uri şi convocărilor transmise prin poştă.

A primit două avertismente, dar tot nu s-a dat pe brazdă, aşa încât a fost adus de poliţişti. În faţa consilierului, L.I. a invocat grave probleme de sănătate, dar n-a prezentat niciun act medicală care să-i ateste suferinţele. După acea întrevedere, i-a ignorat iarăşi pe cei de la probaţiune. Pierzându-şi răbdarea cu el şi apropiindu-se expirarea termenului de supraveghere, consilierii s-au adresat instanţei, solicitând pedeapsa cu executare pentru L.I.

Deşi se părea că au toate atuurile pentru a câştiga, solicitarea Serviciului de Probaţiune a fost respinsă de către magistraţii păşcăneni. Pentru că, atunci când a primit citaţia, împricinatul s-a speriat la gândul că va ajunge după gratii, s-a vindecat subit şi a trecut la treabă. Până la termenul de judecată din 7 iunie a.c., L.I. efectuase deja 64 ore şi nu s-a oprit din mersul la lucru. Mai mult, s-a înscris în programul naţional de reintegrare socială Drink and Drive şi va începe şedinţele de consiliere pe 1 octombrie. Până atunci, va fi efectuat şi restul de ore rămase, în noiembrie expiră termenul de supraveghere, L.I. va scăpa de spectrul zăbrelelor. Claudiu CONSTANTIN