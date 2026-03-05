Săptămâna Filmelor de Oscar la Iași

* Iașul intră în febra Oscarurilor înainte de gala din 15 martie * Cinema Ateneu programează o selecție specială cu producții intens discutate, semnate de regizori precum Chloé Zhao, Yorgos Lanthimos, Joachim Trier sau Kleber Mendonça Filho * programul include filme cu nominalizări importante, de la „Hamnet” la „Bugonia” și „The Secret Agent”

Cu doar câteva zile înainte ca Hollywood-ul să-și strângă din nou luminile în Dolby Theatre, Iașul își face propriul „drum scurt” către Oscaruri. Între 10 și 15 martie 2026, Cinema Ateneu propune „Săptămâna Filmelor de Oscar”, un maraton care mizează pe două ingrediente care umplu sala, an de an: titluri puternice, discutate la nivel internațional, și experiența de cinema pe ecran mare – acolo unde un film devine, din nou, eveniment.

„Săptămâna Filmelor de Oscar a devenit deja o tradiție la Cinema Ateneu. Este un eveniment prin care aducem în fața publicului ieșean unele dintre cele mai discutate și apreciate filme ale anului”, spune Andrei Giurgia, coordonator Cinema Ateneu, într-un mesaj care fixează miza selecției: nu doar proiecții, ci o radiografie a sezonului de premii, în format accesibil publicului local.

Contextul e cât se poate de actual: a 98-a ediție a Premiilor Oscar are loc duminică, 15 martie 2026, la Los Angeles. În Iași, asta se traduce printr-o săptămână în care cinefilii pot prinde, la intervale strânse, filme „de conversație”: drame, thrillere politice, titluri cu autori recognoscibili, dar și proiecții de familie.

În selecția anunțată de organizatori apar nume care ridică instant ștacheta așteptărilor. „Hamnet”, regizat de Chloé Zhao, vine cu promisiunea unei drame inspirate din romanul lui Maggie O’Farrell despre familia lui Shakespeare, cu ecou inclusiv în zona interpretării. „Bugonia”, semnat de Yorgos Lanthimos, aduce acel cinema cu ADN inconfundabil, care împarte publicul între fascinație și provocare. Iar „Sentimental Value” (Joachim Trier) și thrillerul politic „The Secret Agent / Agentul secret” (Kleber Mendonça Filho) sunt prezentate ca titluri care țin aproape de nervul competițiilor internaționale.

Un detaliu cu potențial viral și genul de „easter egg” pe care publicul îl caută după proiecție – este menționat chiar în prezentarea filmului brazilian „Agentul secret”: un omagiu subtil adus Nadiei Comăneci, strecurat într-o scenă printr-o fotografie dintr-un „muzeu” al personajului.

Programul e construit pe zile, ca o invitație la „serializare” – să revii la cinema, nu doar să bifezi un titlu. Marți, 10 martie, se vede „Jaful secolului” (18:00) și „Un simplu accident” (20:15). Miercuri, 11 martie, intră „Sirāt” (18:00) și „Hamnet” (20:00). Joi, 12 martie, e seara pentru „Bugonia” (18:00) și „Marty Supreme” (20:15). Vineri, 13 martie, rulează „Vocea lui Hind Rajab” (18:00). Sâmbătă, 14 martie, apare și componenta de familie: animația „Arco” (13:00, avanpremieră), apoi „Valoare sentimentală” (18:00). Duminică, 15 martie, maratonul continuă cu „Zootropolis 2” (13:00, 3D), „Agentul secret” (15:00) și „Song Sung Blue: Un vis în doi” (18:00).

