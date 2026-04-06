Șapte din zece medici rezidenți iau în calcul plecarea din țară!

* 16,5% dintre rezidenți intenționează să plece imediat din țară, iar alți 53,6% se gândesc serios la această posibilitate, punând sub semnul întrebării viitorul sănătății publice românești * conform unui studiu recent, generația actuală de medici de sănătate publică are competențe, dar nu are oportunități

Studiul „Traseul în carieră al medicilor de sănătate publică și management din România” – realizat și de cadre didactice de la UMF Iași, arată că o generație întreagă de medici români este tentată să părăsească țara, din lipsa unor oportunități profesionale clare.

Este un semnal de alarmă pentru întreg sistemul de sănătate, care riscă să piardă specialiști esențiali în prevenție și management sanitar.

Chiar dacă 97,6% dintre rezidenți se declară mulțumiți de pregătirea profesională, realitatea lor este dură: 43% se confruntă cu lipsa locurilor de muncă, incertitudinea pozițiilor în sănătatea publică, birocrația și influența politică afectează deciziile.

O nouă generație cu viziune modernă

Studiul arată profilul unei generații de medici care aleg conștient sănătatea publică și managementul sanitar, interesați de promovarea sănătății – 53%, prevenție – 46%, management sanitar – 36%.

Acești tineri medici nu mai vor doar să trateze bolile, ci să construiască un sistem de sănătate eficient și preventiv, adaptat realităților moderne.

Rectorul Viorel Jinga subliniază că UMF „Carol Davila” joacă un rol crucial în formarea medicilor prin curriculum actualizat în acord cu standardele europene, centre de simulare medicală de ultimă generație, integrarea practicii directe în spitale și unități sanitare.

Astfel, rezidenții sunt pregătiți nu doar teoretic, ci și practic, pentru a interveni eficient în prevenția și managementul sănătății.

Președintele Colegiul Medicilor, Cătălina Poiană, trage un semnal de alarmă: dezvoltarea sistemului de sănătate depinde de valorificarea corectă a resursei umane. Prin proiectul național EXCELL-MED, se modernizează curricula, introducând competențe precum sănătate digitală, utilizarea datelor și a inteligenței artificiale, politici bazate pe dovezi. „Investiția în medici nu este doar necesară, ci fundamentală pentru viitorul sănătății în România”, a declarat Poiană.

Riscul pierderii unei generații de medici

Conf. dr. Bogdan Pană, coautor al studiului, avertizează: „Avem medici pregătiți și instrumentele necesare pentru schimbare. Ceea ce lipsește este alinierea reglementărilor și a mecanismelor de angajare. În lipsa acesteia, riscăm să pierdem o generație întreagă de profesioniști.”

Studiul, realizat pe un eșantion acoperind aproximativ 50% din totalul medicilor activi în specialitate, declanșează alarma în sistem. Practic, generația actuală de medici de sănătate publică are competențe, dar nu are oportunități, sistemul românesc riscă să piardă profesioniști cheie în prevenție și management sanitar, iar intervenția urgentă a autorităților este necesară pentru a valorifica această resursă și a salva viitorul sănătății publice.

Practic, România se află la răscruce: păstrează medicii pregătiți sau îi pierde definitiv către străinătate. Nicoleta ZANCU