Șase școli ieșene vor avea cabinete medicale ultramoderne

* banii – peste jumătate de milion de euro - provin dintr-un proiect tranfrontalier, realizat de Primăriile Iași și Ungheni (Republica Moldova), proiect care a obținut cel mai mare punctaj din țară

Un nou proiect tranfrontalier al Primăriei Municipiului Iași, care vizează modernizarea cabinetelor medicale din șase unități școlare, a fost admis la finanțare.

Prin proiectul „Common resilient educational strategies for Z and Alpha generations” Primăria Municipiului Iași va dota șase cabinete medicale şcolare din Municipiul Iași cu instrumentar şi aparatură medicală, mobilier şi echipament IT.

Proiectul a fost depus în parteneriat cu Primăria Municipiului Ungheni din Republica Moldova și va fi finanțat cu fonduri europene prin intermediul Programului Interreg NEXT România - Republica Moldova pentru perioada 2021 - 2027. Documentația făcută de cele două primării a fost evaluată cu 92 de puncte, cel mai mare punctaj din țară.

Investițiile în cabinete medicale școlare vor fi făcute la Liceul Teoretic „Miron Costin” (1.002 elevi), Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” (1.500 de elevi), Liceul Teoretic „Al. l. Cuza” (1.182 de elevi), Liceul Tehnic de Electronica şi Telecomunicaţii „Gheorghe Mârzescu” (554 de elevi), Şcoala Gimnazială „George Călinescu” (825 de elevi), Şcoala Gimnazială „Dimitrie Sturza” (752 de elevi).

La rândul său, Primăria Municipiului Ungheni va investi în dotarea a șapte grădinițe din localitatea de peste Prut.

Bugetul total al acestui proiect este de 555.155,71 euro, din care partea Municipiului Iași este de 244.441,69 euro.

Durata de implementare a proiectului este de 18 luni. Radu MARIN