Publica anunt
INCHIDE
Inapoi
Sătenii din Ruginoasa, rugați să-și adune gunoaiele din curți

* Primăria a lansat ieri campania anuală de curățenie de primăvară și le cere locuitorilor să strângă deșeurile din jurul gospodăriilor, să le depoziteze corect și să evite aruncarea lor în locuri neamenajate

Primăria Ruginoasa a anunțat declanșarea campaniei anuale de curățenie de primăvară pe raza întregii comune, iar mesajul transmis locuitorilor este unul direct: fiecare gospodărie trebuie să contribuie la curățenia localității.

Autoritățile locale le solicită sătenilor să curețe spațiile din jurul propriilor curți, să depoziteze în mod corespunzător deșeurile menajere și vegetale și să evite aruncarea gunoaielor în locuri neamenajate. Scopul campaniei este îmbunătățirea aspectului comunei, protejarea mediului înconjurător și crearea unui spațiu curat și sănătos pentru toți locuitorii.

În fiecare primăvară, astfel de campanii devin un test de responsabilitate pentru comunitățile rurale, mai ales în localitățile în care resturile vegetale, ambalajele sau deșeurile menajere ajung uneori pe marginea drumurilor, pe terenuri virane sau în zone care afectează imaginea satului. La Ruginoasa, încercăm să prevenim tocmai astfel de situații. Păstrarea curățeniei nu ține doar de intervenția autorităților, ci și de implicarea fiecărui locuitor”, au spus oficialii.

Mesajul transmis de reprezentanții comunei pune accent pe responsabilitatea comună și pe respectarea normelor de mediu, în condițiile în care un sat curat înseamnă nu doar o imagine mai bună, ci și un plus de confort și siguranță pentru cei care locuiesc aici. Curățenia de primăvară este văzută ca un efort colectiv prin care întreaga comunitate poate contribui la un cadru de viață mai îngrijit.

Dan DIMA

 

 Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!

Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.

Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.

Intra pe canalul nostru oficial: WhatsApp Ziarul Evenimentul

⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.

Esti martorul unui eveniment care poate fi o stire de interes pentru comunitate?

Trimite-ne detalii si imagini la numarul de WhatsApp    0752 266 264  si noi le facem cunoscute!

Subiecte asemanatoare

Moldova

Mai Multe

Politica

Mai Multe

Ultima Ora

Mai Multe Stiri