Scandal la Suceava: percheziții la un adăpost de animale din Berchișești, după suspiciuni că sute de câini au fost uciși

Ziua de joi a adus una dintre cele mai dure imagini ale unei crize care mocnea de luni bune în Suceava. Polițiști din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor, alături de investigatori criminaliști, luptători SAS și jandarmi, au făcut două percheziții în Berchișești, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava. Oficial, acțiunea are ca scop completarea probatoriului într-un dosar penal care vizează fapte de ucidere a animalelor cu intenție, fără drept, faptă prevăzută de Legea 205/2004.

Miezul suspiciunilor este grav. Potrivit informațiilor apărute joi din surse judiciare, în ancheta care vizează adăpostul „Imperiul Cățeilor” din Berchișești există bănuiala că „mai multe zeci, dacă nu chiar sute de animale” ar fi fost ucise fără drept. Investigația a pornit după controalele făcute în toamna anului trecut la toate adăposturile de animale din județul Suceava, verificări în urma cărora, spun sursele citate, în trei cazuri au apărut indicii care depășesc zona simplă a contravențiilor și intră în sfera suspiciunilor penale.

Problema centrală este una care, în asemenea dosare, spune aproape totul: actele nu s-ar lega între ele. Mai exact, documentele privind animalele intrate în adăpost nu ar coincide cu cele privind ieșirile. În mod normal, pentru fiecare câine trebuie să existe o evidență clară: adopție, deces, eutanasie, transfer sau altă ieșire legal documentată. În cazul adăpostului din Berchișești, sursele judiciare citate de presa națională vorbesc despre zeci de animale pentru care există acte de intrare, dar care nu se mai regăsesc nici fizic în adăpost, nici în documentele de ieșire.

Tocmai de aici vine și suspiciunea care face cazul exploziv. Ancheta ia în calcul varianta ca, pentru a evita supraîncărcarea adăpostului, o parte dintre câinii aduși aici să fi fost eutanasiați fără motiv legal, la doar câteva zile după preluare. Este, în acest moment, o ipoteză de anchetă, nu o concluzie judiciară definitivă, însă gravitatea acuzațiilor explică amploarea intervenției de joi și intensitatea reacțiilor publice.

Cazul a căpătat și o dimensiune politică și comunitară sensibilă, pentru că adăpostul este asociat în spațiul public cu familia primarului din Berchișești. Relatările de joi arată că adăpostul ar fi administrat de fiul primarului, iar edilului i se reproșează că ar fi închiriat către asociație un teren aflat în proprietatea sa, pentru care s-ar plăti chirie. Aceste acuzații circulă în spațiul public și sunt parte a scandalului care a precedat perchezițiile, însă ele rămân, la această oră, acuzații care nu echivalează cu stabilirea unei vinovății.

Pe de altă parte, conducerea Primăriei Berchișești a ieșit public și a respins povestea devastatoare care a înconjurat adăpostul. În mesajul transmis, administrația locală susține că persoana aflată în spatele proiectului este „un om care nu a plecat, ci a ales să facă ceva pentru locul în care s-a născut” și că acolo „nu e doar un adăpost”, ci un loc în care animale sunt salvate, îngrijite și tratate cu grijă. Primăria a lansat și un apel către comunitate: „Să ne susținem oamenii și să nu ne lăsăm dezbinați”.

Ancheta de la Berchișești ar putea deveni unul dintre cele mai importante dosare privind protecția animalelor din ultimii ani, tocmai pentru că nu mai vorbim doar despre condiții improprii sau nereguli birocratice, ci despre suspiciuni de ucidere fără drept, adică despre o posibilă infracțiune gravă.

Dosarul este deschis in rem, ceea ce înseamnă că sunt investigate faptele, nu au fost anunțate oficial persoane puse sub acuzare. Ecaterina VICOL