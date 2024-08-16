Școlile din Miroslava, dotate cu echipamente de ultimă generație

Două școli din Miroslava vor beneficia începând din acest an de mobilier, materiale didactice și echipamente digitale noi în cadrul unui proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) - Componenta 15 – Educație, în valoare de 1,3 milioane de lei inclusive TVA. „Am finalizat cu succes licitația privind dotarea cu mobilier și materiale didactice a Școlilor Gimnaziale Colonel Constantin Langa Miroslava și Dimitrie Anghe” Cornești-Miroslava. Firma cu care am semnat contractul va livra toate produsele în această toamnă. Finanțarea este asigurată din fonduri nerambursabile pe care le-am accesat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență. Prin această investiție vom crea un mediu de învățare ce va stimula creativitatea și performanța elevilor noștri”, a anunțat primarul Dan Niță.

Câștigătoare a licitației este SC Mobilec Trust SRL din Iași, toate produsele urmând a fi livrate până la sfârșitul lunii septembrie. Potrivit proiectului, 5 săli de clasă și grupe de grădiniță vor fi dotate cu mobilier nou și materiale didactice, iar 2 laboratoare multidisciplinare vor beneficia de mobilier specific, materiale didactice și echipamente digitale.

De asemenea, proeictul mai prevede dotarea cu mobilier și materiale didactice specifice a 2 cabinete de asistență psihopedagogică. Nu în ultimul rând, potrivit caietului de sarcini, firma câștigătoare a licitației urmează să livreze și alte obiecte cum ar fi seturi de mobilier școlar (bănci individuale + scaune școlare fixe), catedre, dulapuri, mese de laborator, scaune ergonomice, atlase (geografice, istorice, zoologice), table magnetice, lupe, seturi forme geometrice, alfabetare, cretă, mulaje, jocuri, audiobook-uri, cărți de povești, nisip kinetic, puzzle-uri, plastilină, seturi materiale logopedie, programe de analiză comportamentală aplicată, etc.

Printre celelalte materiale care vor fi livrate celor două unități de învățământ se mai numără un sistem solar (magnetic), un corp uman (set magnetic ce evidențiază sistemele circulator, digestiv și muscular) precum și un schelet uman (pe stativ mobil, membre detașabile și mandibulă mobilă). Edi MACRI