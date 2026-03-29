Se schimbă modul în care spațiile de joacă sunt integrate în viața cartierelor

Consiliul Municipal este chemat, marți, să analizeze „Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) pentru reabilitarea și organizarea tematică a spațiilor de joacă”, un demers care vizează direct unul dintre cele mai sensibile puncte ale orașului: siguranța și calitatea spațiilor în care cresc copiii Iașului.

Strada Egalității, strada Vitejilor, strada Roman Vodă, bulevardul Alexandru cel Bun și Aleea Decebal – nume aparent obișnuite pe harta orașului – devin epicentrul unei intervenții care promite să transforme radical zone uitate, degradate sau insuficient întreținute, în spații moderne, tematice, adaptate noilor standarde europene. În spatele acestor adrese se ascund însă ani de uzură, echipamente învechite, suprafețe deteriorate și riscuri ignorate prea mult timp.

Raportul de specialitate al Direcției Tehnice și Servicii Comunitare Municipale scoate la lumină o realitate incomodă: locurile de joacă nu mai corespund cerințelor actuale, iar intervenția nu mai este o opțiune, ci o urgență. Avizul favorabil al Comisiei Tehnico-Economice vine ca o confirmare oficială a unei situații care, pentru mulți părinți, era deja evidentă – spațiile destinate copiilor au nevoie de o reconstrucție profundă, nu de simple reparații cosmetice.

În acest context, DALI nu mai este doar un document tehnic, ci devine punctul de pornire al unei transformări urbane cu impact direct asupra comunității. Vorbim despre refacerea completă a infrastructurii de joacă, introducerea unor concepte tematice moderne, reorganizarea spațiilor pentru a răspunde atât nevoilor de recreere, cât și celor de siguranță. Practic, administrația propune nu doar reabilitarea unor locuri, ci redefinirea modului în care acestea sunt integrate în viața cartierelor.

În realitate, acest proiect vine după ani în care investițiile în spațiile de joacă au fost fragmentare, sporadice și insuficiente. Abia acum, sub presiunea standardelor moderne și a așteptărilor publice tot mai ridicate, administrația pare să trateze problema la scară reală.

Propunerea înaintată Consiliului Local nu este, așadar, doar o formalitate procedurală. În spatele acestui proiect aparent tehnic se ascunde o miză mult mai mare: încrederea publică. Iar aceasta nu se câștigă prin documentații impecabile, ci prin lucrări finalizate la timp, corect și la standardele promise. Carmen DEACONU