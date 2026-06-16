Se schimbă total una dintre cele mai aglomerate instituții din oraș!

* sediul Pașapoartelor și Permiselor intră în cea mai mare modernizare din ultimele decenii

Proiectul de modernizare a sediului în care funcționează Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte și Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculări Vehicule a fost selectat oficial spre finanțare europeană. Cu o valoare totală de peste 14,5 milioane de lei, proiectul promite să transforme radical una dintre cele mai solicitate clădiri publice din județ, locul prin care trec anual zeci de mii de ieșeni.

Clădirea de pe Bulevardul Primăverii nr. 36, ridicată în urmă cu peste jumătate de secol, va intra într-un amplu proces de reabilitare și modernizare.

Pentru mulți ieșeni, acest imobil este sinonim cu drumurile pentru pașapoarte, permise auto sau înmatriculări, însă realitatea este că infrastructura actuală nu mai corespunde de mult standardelor moderne privind eficiența energetică, siguranța și confortul utilizatorilor.

Investiția va aduce schimbări spectaculoase. Fațadele și acoperișul vor fi reabilitate termic, tâmplăria exterioară va fi înlocuită integral, iar sistemele de încălzire, climatizare și ventilație vor fi complet modernizate. În plus, vor fi montate pompe de căldură, panouri fotovoltaice și panouri solare, iar consumul energetic va fi monitorizat prin sisteme inteligente de ultimă generație. Iluminatul clădirii va fi realizat cu tehnologie LED și senzori de prezență, ceea ce va reduce semnificativ costurile de exploatare.

Poate și mai important este faptul că proiectul prevede lucrări complexe de consolidare seismică.

Un capitol important îl reprezintă accesibilizarea completă a clădirii. Vor fi amenajate rampe speciale, platforme pentru accesul la etaj și trasee tactilo-vizuale destinate persoanelor cu deficiențe de vedere, măsuri care vor transforma instituția într-un spațiu public adaptat tuturor categoriilor de utilizatori.

Datele proiectului arată și o componentă impresionantă de eficiență energetică. Specialiștii estimează o reducere a consumului anual de energie primară cu peste 72%. Carmen DEACONU