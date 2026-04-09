Șefa DNA Iași, procuror general al României

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, miercuri seară, că a semnat decretele numirile la conducerile Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PICC), Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) şi Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT).

Şeful statului nu a semnat decretul pentru numirea lui Gill-Julien Grigore-Iacobici, adjunct la DIICOT.

Nicuşor Dan a semnat următoarele decrete de numire: Cristina Chiriac ( șefa DNA Iași) - procuror general, Marius Voineag - procuror adjunct al procurorului general, Viorel Cerbu – procuror-şef al DNA, Marius-Ionel Ştefan: procuror-şef adjunct al DNA, Marinela Mincă - procuror-şef adjunct al DNA, Codrin-Horaţiu Miron - procuror-şef al DIICOT, Alex Florenţa - procuror-şef adjunct al DIICOT.

„După acest moment, așteptarea pe care o am de la parchete și de la șefii lor este o dinamizare a activității parchetelor, pentru a răspunde așteptărilor românilor. Românii văd corupție. (…) De la DIICOT îmi doresc destructurarea marilor rețele de droguri și a marilor rețele de evaziune fiscală. Drogul este un fenomen social extrem de nociv, care afectează tot mai mulți români. Evaziunea fiscală afectează bugetul statului”, a declarat președintele, într-o conferință de presă la Palatul Cotroceni. Nicolae SANDU

 

