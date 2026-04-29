Semimaraton Iași - 3.064 de participanți au ales să alerge pentru educație și viitor

La ediția aniversară de 10 ani, Semimaraton Iași 2026 nu a fost doar o competiție, ci o demonstrație de solidaritate dusă la extrem: dacă am aduna toți pașii alergătorilor, am obține o distanță uluitoare de 26.335 de kilometri – echivalentul a peste 37 de traversări complete ale României, dus-întors, au transmis organizatorii. Un efort colectiv care transformă o simplă cursă într-un simbol al implicării și al empatiei.

Evenimentul rămâne unul dintre puținele din România dedicate integral cauzelor caritabile, fiind organizat de Salvați Copiii Iași împreună cu Rotary Club Iași Copou. Filosofia din spatele competiției este profundă: alergarea devine o metaforă a luptei zilnice duse de copiii din medii vulnerabile, pentru care fiecare zi este o cursă pentru șanse mai bune.

Anul acesta, 3.064 de participanți au ales să alerge nu doar pentru performanță, ci pentru educație și viitor, susținând programele destinate copiilor aflați în dificultate, inclusiv inițiative precum ProRuralis. Dincolo de cifre, fiecare kilometru a însemnat un pas spre schimbare.

Totuși, ediția din 2026 a fost marcată de o decizie dificilă: întreruperea competiției după finalizarea curselor de 21 km și 10 km, din cauza unor fenomene meteo extreme. Organizatorii au fost nevoiți să oprească evenimentul pentru a proteja participanții, voluntarii și spectatorii, punând siguranța mai presus de orice.

Relocarea în spații închise nu a fost o opțiune, întrucât prioritară a fost securizarea rapidă a infrastructurii – de la corturi și echipamente, până la scena principală. Dispersarea participanților a fost o măsură preventivă, menită să evite orice risc într-un context imprevizibil.

Chiar și așa, performanțele sportive nu au trecut neobservate. La cursa de 21 km, câștigătorii au fost Cătălin Atanasoaie (01:15:37) și Oleksandra Kyryllova (01:26:10), în timp ce la 10 km s-au impus Adrian Șchiopu (33:43) și Alexandra Tucaliuc (42:30). Aceștia vor fi contactați pentru ridicarea premiilor, întrucât festivitatea nu a mai putut avea loc în condiții de siguranță.

În spatele evenimentului s-a aflat un efort logistic impresionant: peste 12 instituții și 77 de parteneri au contribuit la organizare, iar echipele implicate au parcurs, la rândul lor, peste 6000 de kilometri pentru coordonare și securizare. Sprijinul autorităților din Iași – de la Poliția Rutieră și Jandarmerie până la ISU și transportul public – a fost esențial pentru gestionarea situației.

Dincolo de finalul abrupt, Semimaraton Iași 2026 rămâne o poveste despre comunitate, responsabilitate și solidaritate. Carmen DEACONU