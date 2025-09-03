Sezon prelungit de pepeni, la Probota. Cel mai mic are 10 kilograme

Localnicii din comuna ieșeană au ajuns cunoscuți pentru recoltele-record și pepenii dulci. Anul acesta sezonul este unul care a întrecut așteptările. Revoltata e bună și prelungită. Ultimii pepeni sunt culeși chiar zilele acestea. Prețul este, însă, unul mic, din fermă pleacă pentru doar 80 de bani pe kilogram.

În comuna Probota, la 30 de kilometri de Iași, pepenii nu se cântăresc cu cântarul mic. Anul acesta, chiar și cei mai mici depășesc 10 kilograme, iar producția se anunță una generoasă.

Pe aproximativ 250 de hectare cultivate cu pepeni, fermierii au început deja să strângă roadele…de toamnă. Deși înghețul din primăvară a compromis prima însămânțare, cea de-a doua a dat roade. Vremea bună a făcut ca pepenele să nu mai fie vedeta doar vara, ci și toamna.

Robert Zamisnicu, care lucrează opt hectare moștenite de la părinți, povestește că în numai două săptămâni a scos din câmp peste 80 de tone de pepeni. Ultima recoltare o va face săptămâna aceasta. „Am plantat eșalonat, din trei în trei săptămâni, ca să avem marfă pentru o perioadă mai lungă. Cerere este, oamenii vin și întreabă de pepenii din Probota. Chiar a mers bine, au crescut, prețurile însă nu sunt așa bune. Noi îi vindem cu 80 de bani pe kilogram”, explică el.

Fructele sunt mari și dulci, însă prețurile nu țin pasul cu munca fermierilor. În piețele din Iași, kilogramul se vinde acum cu 2,5 lei – mai puțin decât anul trecut – iar comercianții se așteaptă ca tarifele să mai scadă. „Sunt pepeni naturali, fără chimicale, foarte gustoși. Dar trebuie vânduți repede, altfel se strică. Ne bucurăm ca îi vom avea și în septembrie căci e un fruct iubit de români”, explică un vânzător.

Pentru fermieri, sezonul acesta a fost plin de provocări. Înghețul târziu de primăvară i-a obligat să însămânțeze de două ori, iar semințele provin în continuare din străinătate. Totuși, ploile din vară și căldura prelungită au făcut ca recolta să fie una de excepție.

Renumele pepenilor de Probota este deja consolidat. Localnicii spun că 9 din 10 clienți nici nu mai cer să guste fructele înainte să le cumpere. Sunt convinși de la început că vor găsi în coajă miezul roșu, crocant și zemos, care a făcut satul celebru. De aceea i se și zice Dăbuleniul din Moldova. Maria STANCU