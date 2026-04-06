Sfânta Lumină, adusă cu un zbor special în plin conflict din Orient

Într-un context tensionat, marcat de restricții severe și incertitudini în Orientul Mijlociu, credincioșii români primesc o veste care aprinde speranța: Sfânta Lumină de la Ierusalim va ajunge în România și în acest an, adusă cu o cursă aeriană specială, în Sâmbăta Mare.

Este o misiune încărcată de emoție, dar și de provocări majore, realizată cu sprijinul autorităților române și israeliene, într-un moment în care accesul la Locurile Sfinte este drastic limitat.

Reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, părintele arhimandrit Ioan Meiu, a confirmat că delegația română a obținut aprobările necesare pentru această operațiune unică. „Cu ajutorul lui Dumnezeu, vom veni cu o cursă specială de la Tel Aviv la București, cu Sfânta Lumină”, a declarat acesta, subliniind că acordul a fost posibil datorită intervenției Ambasadei României în Israel și a sprijinului Ministerului de Externe israelian.

Totul depinde însă de evoluția situației din teren: „Sperăm să nu escaladeze conflictul și să putem duce la bun sfârșit această mare binecuvântare pentru ortodocșii români.”

Ceremonie restrânsă, într-un Ierusalim închis

Anul acesta, ceremonia din Ierusalim va avea loc în condiții fără precedent. Orașul vechi este închis, procesiunile religioase sunt interzise, iar accesul la Sfântul Mormânt este strict limitat.

În aceste condiții, doar Patriarhul Ierusalimului, Teofil al III-lea, însoțit de câțiva slujitori, va coborî în Sfântul Mormânt pentru a primi Lumina Sfântă. De acolo, lumina va fi distribuită delegațiilor care au reușit să obțină acces și zboruri speciale către țările lor.

După aterizarea la București, Sfânta Lumină va fi preluată de reprezentanții eparhiilor și dusă în toate colțurile țării, dar și în Republica Moldova.

Momentul culminant va avea loc la Catedrala Patriarhală, unde Lumina va fi întâmpinată de Patriarhul Daniel, într-o ceremonie solemnă, așteptată de mii de credincioși.

Un miracol care sfidează explicațiile

Sfânta Lumină este considerată unul dintre cele mai impresionante miracole ale creștinătății ortodoxe. În fiecare an, în Sâmbăta Mare, între orele 12:30 și 14:30, în interiorul Sfântului Mormânt are loc un fenomen inexplicabil:

o lumină coboară deasupra lespezii și aprinde vata pregătită, fără a arde în primele minute.

Înainte de ceremonie, încăperea este verificată riguros de reprezentanți ai mai multor confesiuni și de autorități, pentru a elimina orice suspiciune de intervenție umană. Patriarhul Ierusalimului intră singur în mormânt, după ce ușa este sigilată, iar lumina apare în mod misterios, sub privirile martorilor.