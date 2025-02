Și-a abandonat cei patru copii pentru a pleca în lume cu iubitul!

O femeie în vârstă de 39 de ani, mutată de o lună în judetul Iași, la concubinul ei din comuna Roșcani, și-a lăsat copiii - doi băieți de 2 și de 5 ani, într-un centru de plasament, doar cu o sacoșă cu haine, ca să poată pleca la muncă cu noul iubit. Femeia mai are doi copii la Brăila, tot în grija statului. Deși specialiștii au vrut să o ajute, femeia a refuzat orice sprijin și a spus că își va lua copiii înapoi când vor crește mai mari.

Femeia, de origine din Brăila, l-a cunoscut pe bărbatul din comuna Roșcani în urmă cu o lună, pe rețelele de socializare.

S-a mutat repede la el și a venit cu tot cu cei doi băieți ai săi, de doi, respectiv cinci ani. După doar două săptămâni, aceasta a anunțat la asistenta socială din comună că vrea să-și abandoneze copiii. În zadar au încercat autoritățile să o convingă să renunțe la idee. „Pe 31 ianuarie a venit mama la mine și mi-a spus ca a luat decizia de a renunța la copii. Cu o săptămână înainte am fost la ea sa verific situația și am încercat să îi găsesc soluții. Am vrut să transfer copilul mai mare la grădiniță aici, să încerc să o ajut cu un ajutor social și cu vreo fundație. A refuzat orice variantă și a spus că ea decizia o are luată și că dă copiii la stat. A spus că pleacă la cules de legume, cu concubinul”, a declarat asistenta socială din comuna Roșcani.

I-a abandonat cu o sacoșă cu haine

Femeia nu părea să regrete gestul. De altfel, aceasta nu este pentru prima dată când își abandonează copiii.

Femeia mai are doi copii mai mari pe care i-a lăsat inițial la fostul soț, la Brăila, dar și aceștia au ajuns în grija statului. „Cazul a fost sesizat la telefonul copilului, 119, de către serviciul de asistență socială din comuna respectivă. Specialiștii noștri au intervenit și au fost predați în centrul nostru de predare în regim de urgență în plasament. Deja au început demersurile cu DGASPC Brăila, căci femeia este de acolo. Din câte am înțeles, mama mai are doi copii în sistem, la Brăila. Aici sunt îngrijiți de personal de specialitate”, a explicat Tiberiu Bantas, purtător de cuvânt DGASPC Iași.

Rudele bărbatului nu își explică gestul

„Am avut grijă eu de copiii ăștia o lună și ceva. Le-am dat de mâncare, dar nu mai pot nici eu, sunt bătrână și fără pensie. Ea a decis să lase copiii... Eu am avut 7 copii și n-am făcut așa ceva, nu i-am dat, m-am culcat flămândă și nu i-am dat. Cum să dai tu copiii tăi care nu au nici o vină. I-a dat că vrea să plece, nu știu ce vrea să facă. Îmi era milă, dar nu am ce să fac”, a spus soacra femeii.

Mama copiilor susține că vrea să plece la muncă în străinătate cu noul concubin din județul Iași, iar asta ar fi făcut-o să își abandoneze copiii. Spune că neajunsurile financiare sunt prea mari, dar a refuzat și să rămână cu ei în centru. „Poate o să îi iau, dar nu când vin prima dată, o să merg în vizită. A doua tură când o să vin mă gândesc să-i iau. Dar să mai crească un pic, că e greu, nu am bani. Ăla mic are pampers, eu nu am bani de scutece. Mă duc la muncă în străinătate. Mai am doi copii, tot în grija statului că la fel, era greu”, a explicat mama.

După ce copiii au fost lăsați la centru, asistența socială din comună a anunțat și Poliția, așa că s-a deschis în acest caz un dosar penal pentru abandon de familie. Maria STANCU