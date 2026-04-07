Și-a sunat fiica și a anunțat-o că se sinucide. Polițiștii l-au găsit fără viață

Un bărbat în vârstă de 55 de ani, din Iași, a luat o decizie radicală. Acesta a pus mâna pe telefonul mobil și și-a sunat fiica, în vârstă de 30 de ani, pe care a anunțat-o că are de gând să își pună capăt zilelor, într-un loc pe care nu l-a menționat. Imediat, femeia a apelat numărul unic pentru situații de urgență, 112, iar polițiștii au pornit în căutarea bărbatului care a amenințat că vrea să își pună capăt zilelor.

Cristian C., în vârstă de 55 de ani, a fost găsit de echipele de salvare în Grădina Botanică din Iași, într-o zonă împădurită. Din păcate, polițiștii au ajuns prea târziu, întrucât bărbatul a apucat să se spânzure. Astfel, salvatorii nu au mai putut decât să declare decesul bărbatului. „La data de 6 aprilie a anului curent, polițiștii au fost sesizați, prin apel 112, de către o femeie, de 30 de ani, cu privire la faptul că tatăl ei intenționează să își facă rău, aflându-se într-o zonă pe care nu dorește să o precizeze. În urma verificărilor efectuate, bărbatul, de 55 de ani, a fost identificat în Grădina Botanică, din municipiul Iași, decedat. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă”, a transmis Adina Ciobanu, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Iași.

Psihiatrii nu găsesc o explicație pentru mecanismul suicidului

Dr. Ovidiu Alexinschi, medic primar psihiatru, a despre fenomenul suicidului, care afectează tot mai multe persoane. Acesta susține că numărul tentativelor a crescut în ultimii ani și depresia și anxietatea joacă un rol extrem de important pentru cei care decid să își pună capăt zilelor. „Vorbim despre o creștere a tulburărilor de sănătate mintală la nivel global. Putem spună că cel puțin 10% din populație este afectată de acest fenomen. Totodată, 15% dintre adolescenți se confruntă cu o afecțiune mintală. Astfel, s-a ajuns ca sinuciderea să fie a patra cauză de deces în rândul celor cu vârsta cuprinsă între 15 și 29 de ani. Nu putem spune cu exactitate de ce depresia și anxietatea sunt atât de frecvente în zilele noastre și nu există explicații pentru mecanismul suicidului, care devine un fenomen atât de frecvent”, a precizat dr. Ovidiu Alexinschi, medic primar psihiatru în cadrul Institutului de Psihiatrie Socola din Iași. Cristian ANDREI