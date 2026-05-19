Serviciul de Informații Externe își prezintă oportunitățile de carieră la Facultatea de Chimie a UAIC Iași, pe 20 mai 2026. Întâlnirea le arată studenților cum pregătirea științifică poate fi folosită și în domenii mai puțin vizibile, precum analiza, expertiza tehnică și securitatea.

Evenimentul va aduce în fața tinerilor specialiști ai Serviciului de Informații Externe, care le vor explica ce poate însemna o carieră într-un domeniu aflat, de regulă, departe de expunerea publică.

De ce contează pregătirea științifică

Pentru mulți absolvenți de chimie, traseele profesionale cunoscute duc spre laborator, industrie, cercetare, analize medicale, protecția mediului sau învățământ. Prezența SIE la Iași arată însă că profilul tehnic poate avea relevanță și în zone profesionale mai puțin vizibile.

Chimia nu înseamnă doar formule și reacții. Înseamnă atenție la detaliu, disciplină, capacitatea de a lucra cu date, de a verifica ipoteze și de a interpreta rezultate. Sunt competențe care pot conta într-un domeniu în care informația trebuie analizată riguros, iar deciziile se bazează pe evaluări profesioniste.

O direcție mai puțin explorată pentru absolvenți

Evenimentul din 20 mai introduce o opțiune profesională despre care se vorbește mai rar în mediul universitar: serviciile de informații ca posibil spațiu de carieră pentru absolvenții cu pregătire științifică.

Un specialist format în chimie poate avea competențe utile în înțelegerea unor materiale, procese, substanțe, tehnologii, lanțuri de producție sau riscuri transfrontaliere. Fără a intra în detalii operative, expertiza tehnică devine tot mai importantă într-o lume în care securitatea este legată și de tehnologie, cercetare, infrastructuri și resurse.

Pentru tinerii care nu se regăsesc complet în opțiunile obișnuite (cercetare, industrie, educație sau laboratoare) prezentarea poate funcționa ca un exercițiu de orientare profesională.

Teona SOARE