Simularea întârziată pentru 73 de elevi din Iași. Două școli intră în a doua rundă a Evaluării Naționale

* în județul Iași, elevii din școlile care nu au susținut simularea Evaluării Naționale în martie intră, de luni, 27 aprilie, într-o sesiune suplimentară organizată de Ministerul Educației * la nivel național, 38 de unități din 10 județe și București au cerut reluarea testării, pentru aproximativ 2.300 de elevi de clasa a VIII-a

Pentru o parte dintre elevii de clasa a VIII-a din județul Iași, repetiția generală înaintea Evaluării Naționale vine cu o lună întârziere. Nu examenul propriu-zis, programat în vară, ci simularea care ar fi trebuit să le arate unde se află înaintea probelor decisive. Ministerul Educației și Cercetării organizează, în perioada 27–29 aprilie, o nouă sesiune a simulării Evaluării Naționale pentru școlile care nu au putut derula testarea în martie și care au solicitat acum participarea.

La nivel național, sesiunea suplimentară va avea loc în 38 de unități de învățământ cu nivel gimnazial din județele Dâmbovița, Tulcea, Iași, Gorj, Dolj, Harghita, Ialomița, Argeș, Vaslui, Timiș și din municipiul București. Sunt așteptați aproximativ 2.300 de elevi. Rezultatele vor fi comunicate individual vineri, 8 mai, fără afișare publică, iar lucrările vor fi evaluate prin platforma de evaluare digitalizată, în condiții similare simulării din martie.

Emoții la Gropnița și Valea Lupului

În județul Iași, potrivit datelor apărute după prima sesiune, testarea nu a fost organizată în două unități: Școala Gimnazială Gropnița și Liceul Teoretic „Profesor Mihai Dumitriu” din Valea Lupului. În aceste școli erau 73 de elevi de clasa a VIII-a care nu au susținut probele în luna martie. Ministerul confirmă includerea județului Iași în sesiunea suplimentară, însă comunicatul național nu publică lista nominală a școlilor participante pe fiecare județ.

Cifrele sunt mici raportat la dimensiunea sistemului educațional ieșean, dar miza este mare pentru copiii afectați. În județul Iași sunt peste 7.000 de elevi de clasa a VIII-a, iar majoritatea au trecut deja prin simularea din martie. Pentru cei 73 de elevi din Gropnița și Valea Lupului, testarea de la final de aprilie devine prima verificare națională în condiții apropiate de examenul real.

Sesiunea suplimentară vine după o primă rundă tensionată, marcată de boicotul unei părți a profesorilor. La nivel național, peste 5.200 de elevi din 104 școli nu au susținut simularea din martie. Dintre aceste unități, doar 38 au cerut organizarea unei noi sesiuni. Restul de 66 de școli nu vor participa la reluarea testării, ceea ce înseamnă că aproximativ 2.900 de elevi rămân fără această verificare națională înaintea Evaluării Naționale.

În Iași, situația celor două școli arată și cât de mult poate cântări o decizie administrativă într-un an de examen. Pentru cei mai mulți elevi, simularea s-a încheiat deja de mai bine de o lună. Pentru cei care intră acum în săli, presiunea este dublă: trebuie să recupereze testarea pierdută și să folosească rapid rezultatele, pentru că timpul până la examenul real este tot mai scurt.

Ministerul Educației susține că noua sesiune a fost organizată pentru a sprijini pregătirea elevilor din școlile care nu au putut participa în martie. Probele se desfășoară pe baza subiectelor realizate la nivel central, iar evaluarea digitalizată ar trebui să asigure un cadru comparabil cu prima rundă. Diferența este că, de această dată, participarea nu mai privește întreaga generație, ci doar școlile care au cerut explicit reluarea simulării.

Teona SOARE