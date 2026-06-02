Șoferiță de 24 de ani din Iași, oprită la frontieră cu o alcoolemie uriașă
O tânără de 24 de ani din județul Iași s-a ales cu dosar penal după ce a fost depistată conducând sub influența alcoolului chiar în momentul în care încerca să părăsească țara prin Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni.
Incidentul a avut loc în noaptea de 2 iunie, în jurul orei 00:10, când tânăra s-a prezentat la controlul de frontieră pe sensul de ieșire din România, la volanul unui autoturism înmatriculat în țară. În timpul verificărilor, polițiștii de frontieră au observat că femeia emana halenă alcoolică, fapt care a ridicat suspiciuni și a determinat efectuarea unor verificări suplimentare.
Aceasta a fost condusă la sediul Serviciului Rutier Iași, unde a fost testată cu aparatul etilotest. Rezultatul a indicat o concentrație de 0,85 mg/l alcool pur în aerul expirat, valoare care depășește pragul de la care fapta intră în sfera penală.
Ulterior, tânăra a fost transportată la Spitalul Clinic de Urgență Prof. Dr. Nicolae Oblu pentru recoltarea probelor biologice necesare stabilirii alcoolemiei exacte.
Pe numele acesteia a fost deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, iar anchetatorii urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs incidentul.
Cazul readuce în atenție fenomenul șofatului sub influența alcoolului, una dintre principalele cauze generatoare de accidente grave pe drumurile publice, inclusiv în județul Iași. O simplă verificare de rutină la frontieră a fost suficientă pentru a scoate din trafic un conducător auto care reprezenta un risc major pentru siguranța celorlalți participanți la trafic. Andrei TURCU
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