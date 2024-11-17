Șoferul unei camionete a murit la spital după ce l-a lovit trenul Iași-Hârlău. Nu ar fi auzit sirena locomotivei

Imagini șocante, vineri seară, în județul Iași. Un șofer de 54 de ani nu a fost atent la calea ferată, iar camioneta pe care o conducea a fost izbită în plin de un tren și aruncată apoi pe câmp, aproape 40 de metri.

Bărbatul a fost eliberat cu greu din mașina distrusă, apoi a fost transportat la spital. Însă, medicii nu au putut să îl țină în viață.

Se întunecase deja în momentul în care a avut loc accidentul. Potrivit primelor date din anchetă, șoferul mergea pe un drum județean și, la o trecere la nivel cu calea ferată din câmp, dar prevăzută cu crucea Sfântului Andrei, nu s-ar fi asigurat la venirea trenului. Garnitura mergea pe ruta Iași-Hârlău.