Șoferul unei camionete a murit la spital după ce l-a lovit trenul Iași-Hârlău. Nu ar fi auzit sirena locomotivei
Imagini șocante, vineri seară, în județul Iași. Un șofer de 54 de ani nu a fost atent la calea ferată, iar camioneta pe care o conducea a fost izbită în plin de un tren și aruncată apoi pe câmp, aproape 40 de metri.
Bărbatul a fost eliberat cu greu din mașina distrusă, apoi a fost transportat la spital. Însă, medicii nu au putut să îl țină în viață.
Se întunecase deja în momentul în care a avut loc accidentul. Potrivit primelor date din anchetă, șoferul mergea pe un drum județean și, la o trecere la nivel cu calea ferată din câmp, dar prevăzută cu crucea Sfântului Andrei, nu s-ar fi asigurat la venirea trenului. Garnitura mergea pe ruta Iași-Hârlău.
Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!
Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.
Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.
Intra pe canalul nostru oficial: Ziarul Evenimentul
⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.