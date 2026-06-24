Șpaga la permis, sub lupă. MAI promite digitalizarea completă a procedurilor

* Direcția Generală Anticorupție a investigat 164 de dosare penale în ultimii trei ani privind fapte de corupție legate de obținerea, suspendarea sau restituirea permiselor de conducere * cifrele demonstrează că fenomenul continuă să reprezinte o preocupare majoră pentru autorități

Obținerea permisului de conducere rămâne unul dintre domeniile cele mai sensibile din administrația publică, iar cifrele prezentate de Ministerul Afacerilor Interne arată că lupta împotriva corupției este departe de a se fi încheiat. În ultimii ani, zeci de dosare penale au vizat suspiciuni de mită, trafic de influență și alte fapte de corupție legate de examenele auto, suspendarea sau restituirea permiselor de conducere.

Recent, un nou caz a atras atenția autorităților. La începutul lunii mai 2026, polițiștii din Bacău au organizat un flagrant într-un dosar de cumpărare de influență, după denunțul făcut chiar de un agent de poliție. Acțiunea a readus în prim-plan vulnerabilitățile existente în sistem și nevoia de transparență totală în procedurile privind permisele auto.

Incidente de integritate

Datele oficiale arată că în perioada 2022-2025 au fost înregistrate cinci incidente de integritate la nivel național în domeniul obținerii și examinării pentru permisul de conducere. În același timp, pe segmentul poliției rutiere, care include constatarea și sancționarea contravențiilor sau infracțiunilor, au fost raportate 66 de incidente de integritate, dintre care patru în județul Bacău.

Mai mult, Direcția Generală Anticorupție a investigat 164 de dosare penale în ultimii trei ani privind fapte de corupție legate de obținerea, suspendarea sau restituirea permiselor de conducere. Cifrele demonstrează că fenomenul continuă să reprezinte o preocupare majoră pentru autorități.

Pentru a reduce contactul direct dintre cetățeni și funcționari și pentru a elimina cât mai multe vulnerabilități, Ministerul Afacerilor Interne anunță accelerarea procesului de digitalizare. În prezent, majoritatea permiselor de conducere sunt expediate direct la domiciliul titularilor prin intermediul serviciilor de curierat ale Poștei Române, fără ca solicitantul să mai fie obligat să revină la ghișeu pentru ridicarea documentului.

Digitalizarea, extremă urgență!

În paralel, Poliția Română lucrează la noi soluții informatice care să permită digitalizarea unor proceduri suplimentare, inclusiv în ceea ce privește restituirea permiselor suspendate. Un grup de lucru constituit la nivelul Direcției Rutiere analizează modalitățile prin care interacțiunea fizică dintre cetățeni și funcționari să fie redusă la minimum.

Autoritățile susțin că sistemul actual include deja mai multe filtre de siguranță. Examenul teoretic pentru permis este înregistrat video, iar proba practică este înregistrată audio și video. În plus, fiecare operațiune efectuată la ghișee este monitorizată și auditată, tocmai pentru a preveni eventualele tentative de fraudă sau influențare.

Pe lângă măsurile tehnice, Ministerul Afacerilor Interne continuă campaniile de prevenire a corupției. Cea mai amplă dintre acestea, intitulată „E timpul să nu mai dăm și noi ceva”, a avut ca scop conștientizarea efectelor mitei și combaterea practicilor considerate mult timp „normale” în relația cu instituțiile statului. Andrei TURCU