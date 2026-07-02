Spitalul Regional de Urgenţă Iaşi intră în etapa achiziţiei de  aparaturiă medicală

După ani de discursuri sterile urmate de perioadele de proiectare şi demararea lucrărilor, Spitalul Regional de Urgenţă intră într-o nouă etapă de dezvoltare, cea a pregătirii achiziţiei echipamentelor medicale. Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS) a publicat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) anunţul privind consultarea de piaţă pentru furnizarea aparaturii medicale necesare celor trei spitale regionale de urgenţă din Iaşi, Cluj şi Craiova.

Consultarea de piaţă reprezintă etapa care precede lansarea licitaţiilor de achiziţie şi are rolul de a stabili specificaţiile tehnice ale echipamentelor, astfel încât acestea să fie adaptate celor mai noi tehnologii disponibile şi să asigure o competiţie reală între furnizori.

ANDIS îi invită să participe pe producătorii, distribuitorii, furnizorii de echipamente medicale şi alţi operatori economici interesaţi, care pot transmite observaţii şi propuneri privind documentaţia tehnică. Până la 8 iulie pot fi depuse scrisorile de intenţie şi chestionarele completate, în perioada 9-10 iulie vor fi trimise invitaţiile către participanţi, iar între 13 iulie şi 8 august vor avea loc întâlniri individuale la sediul agenţiei.

Potrivit ANDIS, consultarea are ca obiectiv elaborarea unor documentaţii de achiziţie transparente şi competitive, care să permită dotarea celor trei spitale regionale cu echipamente medicale performante. Operatorii economici care au participat deja la etapa preliminară de consultare nu mai trebuie să se înscrie şi în actuala procedură.

Spitalul Regional de Urgenţă Iaşi este construit în zona Moara de Vânt şi este cel mai amplu proiect de infrastructură medicală din regiunea de nord-est a ţării.

Noua unitate va avea aproximativ 850 de paturi pentru spitalizare continuă şi de zi, 20 de săli de operaţie, un departament de primiri urgenţe, heliport şi va integra cele mai moderne tehnologii medicale. Investiţia este estimată la peste 680 de milioane de euro şi este finanţată din fonduri europene, prin Programul Sănătate, dintr-un împrumut acordat de Banca Europeană de Investiţii şi de la bugetul de stat.

Potrivit graficului actual al proiectului, spitalul ar urma să fie finalizat în 2029 şi va deservi pacienţi din întreaga regiune de nord-est, preluând cazurile medicale complexe care sunt tratate în prezent în spitalele ieşene. Laura RADU