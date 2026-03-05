Studenții de la Politehnică s-au bătut pe bursele oferite pentru munca la cantină!

În contextul în care costurile vieții cresc, iar bursele pentru studenți sunt reduse nimerit în universitățile din toată țară, la Iași se păstrează o tradiție veche: studenții pot obține o bursă lucrând la cantina universității. Concurența a fost mare, 45 de tineri înscriși pe cele 8 burse.

La cantina Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, opt studenți au fost selectați anul acesta pentru programul de burse prin muncă. Tinerii lucrează câte patru ore pe zi, înainte sau după cursuri, iar în schimb primesc o bursă lunară de 1.500 de lei și o masă gratuită pe zi.

Activitatea lor acoperă aproape toate sarcinile necesare într-o cantină: curăță legume, spală vase, ajută la pregătirea meniurilor și se ocupă inclusiv de curățenia din sala de mese.

Pentru mulți dintre studenți, bursa reprezintă un sprijin esențial pentru a face față cheltuielilor.

Mihaela, studentă în anul patru la design industrial, spune că programul o ajută să fie mai independentă financiar. „Este mult mai scump acum, de asta și mâncarea la cantină ne facilitează un pic din costurile alimentelor pe care ar trebui să le cumpărăm. Bursa mă ajută ca să îmi pun și eu o mică rezervă în caz că sunt luni mai grele”, spune studenta. Ea adaugă că astfel a ajuns să apeleze din ce în ce mai rar la ajutorul părinților: „Înțeleg că și lor le este greu”.

Și alți studenți spun că banii abia le ajung pentru cheltuielile de bază. „Cele mai mari cheltuieli sunt pentru cazare, mâncare și alte lucruri personale. Într-o lună ajung cam la toată bursa, nu prea rămâne”, spune Denisa, una dintre beneficiare.

Programul nu este ușor, iar studenții trebuie să îmbine munca cu activitățile academice. „Este destul de solicitant, dar încerc să reușesc și să mă descurc cum pot. Două ore aici, două ore la facultate. Încercăm să îmbinăm și utilul și plăcutul, că trebuie trăiți și anii de studenție”, spune Andreea.

Studenții sunt coordonați de personalul cantinei, care spune că ajutorul lor este binevenit. „Eu sunt mulțumită de ei, sunt copii ascultători și le place. Îi văd că întreabă și vor să învețe, de exemplu fetele merg la bucătărese să vadă cum se gătește un anumit fel de mâncare”, spune Anișoara Moroșanu, șef serviciu cantină.

Interesul pentru aceste burse a fost însă mult mai mare decât numărul locurilor disponibile. Potrivit conducerii universității, 45 de studenți au depus dosare pentru doar opt locuri. „Toți studenții care depun dosar pentru aceste burse sunt implicați și serioși. Anul acesta am avut 45 de dosare pentru concursul de selecție. Sunt admiși opt studenți, iar ceilalți intră pe lista de rezervă”, explică Laura Plămădeală, director al Direcției Servicii Studențești din cadrul universității.

Programul aduce beneficii atât studenților, cât și universității. Tinerii primesc un sprijin financiar și experiență de muncă, iar instituția își asigură personal suplimentar pentru cantină în perioadele aglomerate. În același timp, tradiția burselor prin muncă continuă să fie o soluție pentru studenții care vor să se descurce singuri într-o perioadă în care viața de student devine tot mai costisitoare, iar mulți tineri se gândesc să renunțe la studii. Maria STANCU