* cei 6.477 de candidați înscriși în județul Iași au fost așteptați miercuri, 24 iunie, la proba de Matematică din cadrul Evaluării Naționale 2026 * dintre aceștia, 6348 de elevi, reprezentând 98% din total, au susținut examenul, iar 129 au absentat * într-un centru din Iași a susținut proba și un elev din județul Harghita

Niciun candidat nu a fost eliminat la proba de Matematică a Evaluării Naționale, la care au participat 6.348 de elevi, reprezentând 98% din total.

Pentru 107 elevi din 46 de școli ale județului Iași, Comisia județeană de Evaluare Națională a propus adaptarea procedurilor de susținere a examenului, în vederea asigurării condițiilor pentru egalizarea șanselor.

Absolvenții clasei a VIII-a au primit varianta cu numărul 1, structurată în trei subiecte. Primele două subiecte au cuprins câte șase exerciții de tip grilă, fiecare răspuns corect fiind punctat cu cinci puncte. La Subiectul al III-lea, elevii au avut de redactat rezolvările, putând primi punctaje intermediare pentru etapele corecte.

Geometria a ocupat un loc important în test. Candidații au întâlnit cerințe despre cerc, paralelogram și prisma dreaptă, care le-au verificat cunoașterea proprietăților geometrice, folosirea formulelor și capacitatea de a construi un raționament corect.

Fiecare punct obținut poate conta în clasamentul admiterii, deoarece media de la Evaluarea Națională reprezintă media de admitere în clasa a IX-a.

„Mi s-a părut cam greu”

La ieșirea din sala de examen, părerile elevilor au fost diferite. Petru Avram a considerat că proba de Matematică a fost mai dificilă decât se aștepta, însă rezultatul bun pe care îl anticipează la Limba română îi păstrează încrederea în media finală.

„Mi s-a părut cam greu. Noroc de Română, că m-am descurcat foarte bine. Oricum, eu spre Științe Umane voi merge”, a declarat Petru Avram după încheierea probei.

Pentru elevii care vor să urmeze un profil uman, nota la Matematică rămâne la fel de importantă. Candidații sunt repartizați în funcție de media obținută la Evaluarea Națională și de opțiunile completate în fișa de admitere.

O minge de 156 de lei, la Subiectul al III-lea

Una dintre problemele de la Subiectul al III-lea pornea de la o situație practică. Mai mulți copii doreau să cumpere împreună o minge. Dacă fiecare contribuia cu 18 lei, mai erau necesari 30 de lei. Elevii trebuiau să stabilească dacă mingea putea costa 153 de lei și să își justifice răspunsul.

În a doua parte a exercițiului, dacă fiecare copil contribuia cu 24 de lei, rămâneau 12 lei în plus. Compararea celor două situații conducea la concluzia că grupul era format din șapte copii, iar mingea costa 156 de lei.

Exercițiul a verificat capacitatea elevilor de a transforma datele unei situații cotidiene într-o ecuație și de a interpreta rezultatul obținut.

Lucrările sunt evaluate prin intermediul platformei dedicate evaluării digitalizate. Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie, până la ora 12.00. În aceeași zi, între orele 14.00 și 18.00, candidații își vor putea consulta lucrările și vor putea depune contestații. Procedura va continua pe 2 și 3 iulie.

Contestațiile vor fi soluționate în perioada 4-7 iulie, iar rezultatele finale vor fi afișate miercuri, 8 iulie 2026. Rezultatele vor fi comunicate anonim, prin codurile individuale primite de elevi.

Teona SOARE