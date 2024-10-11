Suicidul a devenit a patra cauză de deces în rândul tinerilor!

* „15% dintre adolescenți se confruntă cu o afecțiune mintală. Astfel, s-a ajuns ca sinuciderea să fie a patra cauză de deces în rândul celor cu vârsta cuprinsă între 15 și 29 de ani. Nu putem spune cu exactitate de ce depresia și anxietatea sunt atât de frecvente în zilele noastre și nu există explicații pentru mecanismul suicidului, care devine un fenomen atât de frecvent în special în rândul tinerilor și în rândul copiilor”, transmite dr. Ovidiu Alexinschi, medic primar psihiatru în cadrul Institutului Socola din Iași

În ultimii ani, numărul cazurilor de suicid înregistrate la nivel național a crescut considerabil. Astfel, statisticile indică faptul că suicidul reprezintă a patra cauză de deces în rândul tinerilor. Psihiatrii și psihologii ieșeni trag un semnal important de alarmă și vorbesc despre motivele pentru care oamenii pot ajunge să ia o astfel de decizie. Creșterea tulburărilor de sănătate mintală este resimțită la nivel global, spun specialiștii, care vorbesc despre un adevărat fenomen, extrem de îngrijorător. „Vorbim despre o creștere a tulburărilor de sănătate mintală la nivel global. Putem spună că cel puțin 10% din populație este afectată de acest fenomen. Totodată, 15% dintre adolescenți se confruntă cu o afecțiune mintală. Astfel, s-a ajuns ca sinuciderea să fie a patra cauză de deces în rândul celor cu vârsta cuprinsă între 15 și 29 de ani. Nu putem spune cu exactitate de ce depresia și anxietatea sunt atât de frecvente în zilele noastre și nu există explicații pentru mecanismul suicidului, care devine un fenomen atât de frecvent în special în rândul tinerilor și în rândul copiilor”, a precizat dr. Ovidiu Alexinschi, medic primar psihiatru în cadrul Institutului Socola din Iași.

Cauzele care conduc la depresie și anxietate în rândul tinerilor

În cabinetele psihologilor din Iași ajung frecvent tineri care se confruntă cu anxietatea sau cu depresia. Aceste afecțiuni pot conduce la reale probleme dacă nu sunt depistate și tratate din timp. „Există foarte mulți copii care provin din familii cu probleme. Vorbim de familii în care părinții se ceartă frecvent sau familii în care cei doi soți decid să divorțeze. De multe ori, copiii nu sunt pregătiți cum trebuie pentru acest moment și se trezesc, din senin, cu această situație. Prinși în gânduri și în situația dificilă în care se află, părinții uită că tinerii pot fi foarte afectați de o astfel de decizie. Din acest motiv, copilul trebuie pregătit din timp, pentru a avea o viziune clară asupra viitorului. Părinții pot apela la ajutorul unui psiholog pentru a-i pregăti pe copii”, a declarat Andreea Coman, psiholog clinician.

Traumele care îi pot conduce pe copii la o decizie regretabilă

Conform psihologilor, copiii care cresc fără părinți sunt predispuși la astfel de afecțiuni, care pot conduce la suicid. „Un copil care crește fără părinți, aceștia fiind plecați în străinătate, suferă o traumă. Automat, acel copil va avea anumite deficiențe, anumite lipsuri pe partea emoțională, sentimentală. Chiar dacă este crescut de bunici sau de alte rude, copilul va simți lipsa părinților. Într-un moment dificil, un adolescent, un copil, are nevoie de părinți. Astfel, dacă nu are cine să îi îndrume, să le ofere sprijinul necesar, cei neexperimentați pot ajunge să ia o astfel de decizie și să se întâmple o tragedie”, a mai explicat psihologul ieșean. CRISTIAN Andrei