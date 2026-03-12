Sute de apartamente din Păcurari rămân încă două zile fără căldură!

Locuitorii cartierului Păcurari din Iași se confruntă cu o situație dificilă după apariția unei avarii serioase pe rețeaua primară de termoficare. Sute de apartamente vor rămâne fără apă caldă și căldură încă două zile, iar intervenția tehnică se dovedește mai complexă decât se estimase inițial.

Inițial, furnizarea agentului termic a fost sistată pentru aproximativ 48 de ore, în intervalul 11 martie 2026, ora 08:00 – 13 martie 2026, ora 08:00, după ce a fost identificată o defecțiune pe rețeaua care alimentează consumatorii din punctele termice PT 1 Păcurari și MT1-2 Păcurari.

Între timp însă, situația s-a complicat.

344 de apartamente și o grădiniță, afectate de oprire

Potrivit datelor tehnice, oprirea afectează 344 de apartamente, dar și Grădinița nr. 15, toate situate pe tronsonul RPT 07 – Tronson 12.1, parte a unei rețele aflate deja în proces de reabilitare.

Zona respectivă face parte din Etapa a III-a a lucrărilor de modernizare a rețelei de termoficare, însă avaria apărută a impus o oprire forțată a sistemului, pentru a putea interveni în siguranță asupra conductelor afectate.

Lucrările de remediere sunt realizate de compania ieșeană Conest SA și presupun înlocuirea unei traversări a conductei pe sub șosea, ceea ce implică intervenții directe în carosabil.

Acest tip de operațiune este mult mai complex decât o reparație obișnuită, deoarece necesită decopertarea carosabilului, înlocuirea segmentului de conductă avariat, refacerea infrastructurii rutiere după finalizarea lucrării.

Toate aceste etape pot prelungi durata intervenției, mai ales dacă avaria se dovedește mai extinsă decât s-a constatat inițial.

Posibile opriri nocturne pentru protejarea sistemului

Specialiștii avertizează că, dacă avaria se extinde, ar putea fi necesare manevre suplimentare pentru a evita afectarea întregului sistem de termoficare al zonei.

Într-un asemenea scenariu, oprirea instalațiilor ar putea fi realizată în timpul nopții, pentru a reduce impactul asupra consumatorilor și pentru a preveni oprirea completă a sistemului pe o arie mai largă.

Autoritățile speră însă că intervenția va fi finalizată în intervalul estimat, astfel încât furnizarea agentului termic să fie reluată cât mai repede, iar locuitorii din Păcurari să nu fie nevoiți să suporte o perioadă mai lungă fără încălzire.

Problema readuce în atenție starea fragilă a rețelelor de termoficare din Iași, multe dintre ele construite în urmă cu zeci de ani și aflate acum într-un amplu proces de modernizare. Daniel BACIU