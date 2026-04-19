Sute de motocicliști au ieșit în stradă, pentru copiii du dizabilități severe!

Deschiderea sezonului moto a fost marcată la Iaşi de „Wheels of Hope 2026”, un eveniment care a adus în stradă sute de motociclişti şi a îmbinat pasiunea pentru motoare cu sprijinul pentru o cauză socială.

Evenimentul a reunit peste 300 de motociclişti din regiunea Moldovei, alături de instituţii şi membri ai comunităţii, într-o paradă dedicată atât pasiunii pentru motoare, cât şi susţinerii unei cauze importante: strângerea de fonduri pentru Centrul „Sf. Andrei” din Iaşi, unde sunt îngrijiţi copii cu dizabilităţi severe. „Credem că fiecare copil merită o şansă mai bună. Prin Wheels of Hope, ne implicăm pentru a aduce sprijin, zâmbete şi speranţă copiilor de la Centrul Sf. Andrei din Iaşi. Fiecare gest contează. Fiecare ajutor schimbă o poveste”, au transmis reprezentanţii Asociaţiei Motociclismul pentru Toţi.

Participanţii au mărşăluit pe motociclete pe un traseu care a inclus Casa Studenţilor, Rond Agronomie, Piaţa Independenţei, Bucşinescu, Anastasie Panu, Târgu Cucu şi Piaţa Eminescu. „Este prima paradă moto la care particip. Am vrut să văd cum este şi să ne simţim bine. Sentimentul pe care îl ai pe motor nu se compară cu nimic. Nici măcar cu cel pe care îl simţi atunci când sari cu paraşuta”, a spus Alexandra, o adolescentă a cărei pasiune a fost moştenită de la tatăl său.

Totodată, „Wheels of Hope” a fost şi un prilej de conştientizare a importanţei siguranţei rutiere. „Ca în fiecare an, ne propunem să transmitem mesajul că şi noi suntem participanţi la trafic. Un alt mesaj este adresat chiar nouă: să fim atenţi, pentru că suntem responsabili de propria siguranţă. Este important să folosim motocicletele corect în trafic şi să respectăm regulile de circulaţie. De asemenea, ne-ar ajuta dacă am putea circula pe banda destinată transportului în comun”, a declarat Eduard Stoian, organizator al evenimentului.

Pompierii militari şi paramedicii din cadrul ISU Iaşi au fost prezenţi, oferind nu doar demonstraţii ci şi lecţii practice de prim ajutor. „Au vorbit deschis despre realităţile intervenţiilor, despre momentele în care fiecare secundă contează şi despre cât de important este ca fiecare dintre noi să ştie cum să acţioneze până la sosirea echipajelor de urgenţă. Nu au fost doar demonstraţii tehnice, ci şi lecţii de viaţă”, a spus Georgică Onofreiasa, purtătorul de cuvânt al ISU Iaşi.

Salvatorii au subliniat importanţa fiecărei secunde în situaţii de urgenţă, vorbind despre deciziile care pot salva vieţi şi despre necesitatea ca fiecare persoană să ştie cum să reacţioneze în momente critice. Împreună cu paramedicii din echipele de descarcerare şi prim ajutor, aceştia au prezentat măsuri esenţiale pentru acordarea primului ajutor în cazul accidentelor rutiere în care sunt implicaţi motociclişti. Laura RADU