Suvenirul i-a adus unui moldovean probleme penale

Un gest aparent banal, o „amintire” adunată în grabă dintr-un parc liniștit din Finlanda, s-a transformat într-un adevărat coșmar juridic pentru un bărbat de 34 de ani din Republica Moldova. Ceea ce el a considerat un simplu suvenir s-a dovedit a fi, de fapt, un obiect extrem de periculos: un cartuș real, nepercutat, ascuns chiar asupra sa!

Totul s-a petrecut în Punctul de Trecere a Frontierei Albița, una dintre cele mai tranzitate porți de intrare în România dinspre est. În dimineața zilei de 24 martie, în jurul orei 10:50, bărbatul a coborât aparent liniștit din autocar, fără să bănuiască furtuna care urma să se dezlănțuie.

Însă vigilența echipei mixte de control – polițiști de frontieră și lucrători vamali din cadrul Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași – a schimbat radical cursul situației. În baza unui profil de risc, aceștia au decis să efectueze un control amănunțit. Decizia s-a dovedit crucială: asupra bărbatului a fost descoperit un cartuș metalic de aproximativ 7 cm, perfect intact.

Explicația oferită de acesta pare desprinsă dintr-un scenariu incredibil: ar fi găsit cartușul într-un parc și l-ar fi păstrat ca suvenir, crezând că este o jucărie! O eroare de judecată care, însă, nu îl scapă de rigorile legii.

Autoritățile au reacționat imediat. Obiectul a fost confiscat, iar cazul a fost preluat pentru cercetări de către specialiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui, mai exact Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase.

Acum, ceea ce părea o simplă întâmplare s-a transformat într-un dosar penal în toată regula. Bărbatul este cercetat pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor – o infracțiune gravă care poate atrage consecințe serioase. Andrei TURCU