Târg de adopții pentru căței, duminică, în Piața Unirii

După zilele de sărbătoare, când multe familii s-au retras în liniștea casei, Iașul este invitat să revină în spațiul public pentru un gest simplu, dar cu o miză uriașă: adopția unui cățel. Duminică, 19 aprilie, între orele 11.00 și 17.00, în Piața Unirii, va avea loc un nou târg de adopții, organizat pentru puii care au nevoie de protecție, grijă și afecțiune.

Mesajul transmis de organizatori este unul direct și emoționant: după sărbători, revin „cu multă speranță și multă nevoie” în întâmpinarea ieșenilor, aducând cățeii în oraș, mai aproape de oamenii care le-ar putea oferi o șansă reală la o viață mai bună. Sunt pui care așteaptă o familie, un loc al lor și siguranța pe care un adăpost temporar nu o poate înlocui.

Evenimentul este gândit ca o întâlnire între comunitate și animalele care își caută stăpâni responsabili. Cățeii vor putea fi văzuți direct în centrul Iașului, iar cei interesați vor putea discuta cu organizatorii despre procedura de adopție și despre condițiile necesare pentru a lua acasă un animal.

Târgul de adopții este organizat de Asociația „Sf. Mucenic Trifon” și Adăpostul Municipal Iași, iar organizatorii spun că puii pe care îi vor aduce sunt nerăbdători să își întâlnească viitorii stăpâni. În spatele fiecărei adopții stă însă mai mult decât emoția unui moment: stă asumarea unei responsabilități pe termen lung, dar și salvarea concretă a unui suflet care depinde de bunăvoința oamenilor.

Pentru Iași, astfel de evenimente au și o miză comunitară. Ele readuc în discuție relația dintre oraș și animalele fără stăpân, dar și nevoia ca adopția să devină o soluție firească, nu una excepțională. Un cățel adoptat înseamnă mai puțină presiune pe adăposturi și, în același timp, șansa unei vieți demne pentru un animal abandonat sau născut fără sprijin.

Ieșenii care vor să facă un bine sunt așteptați, așadar, duminică, în Piața Unirii. Poate că pentru unii va fi doar o oprire de câteva minute. Pentru unul dintre puii aduși la târg, însă, acea întâlnire poate însemna începutul unei noi vieți. Clara DIMA