Tatăl şi fratele, cotonogiţi sistematic, l-au iertat. Judecătorii l-au trimis la puşcărie

În loc să-şi vadă de treabă şi să muncească, asemeni fratelui şi tatălui său, Gabi N. (29 de ani) din Şcheia o ţinea dintr-un chef în altul. Şi, aproape de fiecare dată când se îmbăta, îşi lua la cotonogit familia. Din cele mai absurde motive. O dată, nu i-a plăcut cum tatăl său culege strugurii, i-a reproşat că lasă prea mulţi ciorchini pe butuci, a tras un şut găleţilor cu poamă şi câteva palme bătrânului. Nici Cristinel, fratele său mai mic, n-a scăpat de pumni şi picioare. Mai mult, s-a trezit şi cu mobila sfărmată. Altă dată, acelaşi Cristinel a luat un par în cap de la Gabi, după care a urmat o rafală de pietre. A venit iarăşi rândul tatălui, acesta luând o chelfăneală zdravănă pentru că soţia nu gătise pe placul fiului cel mare.

De fiecare dată, cei din familie au chemat poliţia, la un moment dat s-au adresat justiţiei, solicitând emiterea unui ordin de protecţie împotriva bătăuşului şi au câştigat fără probleme. Totodată, poliţiştii i-au deschis dosar penal pentru violenţă în familie, ameninţare şi încălcarea restricţiilor impuse prin ordinul de protecţie. Asta deoarece Gabi a continuat să vină acasă şi să se dea în spectacol.

Trimis în judecată, scandalagiul a recunoscut totul şi a solicitat ca procesul să se deruleze în procedură simplificată. A sperat într-o pedeapsă mică, una cu suspendare. Pe parcursul judecăţii, el şi-a convins tatăl şi fratele să-şi retragă plângerile, astfel că singurul capăt de acuzare mai rămăsese cel cu încălcarea restricţiilor impuse prin ordinul de protecţie. De regulă, în asemenea speţe nu se dă cu executare, dar, în cazul lui Gabi, magistraţii au fost necruţători. Doi ani şi 20 zile de închisoare, cu executare în regim de detenţie. Dar, cu siguranţă, va petrece mai mult timp după gratii, după ce, acum câteva luni, a fost inculpat pentru o tâlhărie, în urma căreia victima a ajuns la Neuro. Deocamdată, n-a fost stabilit un prim termen al acestui proces. Claudiu CONSTANTIN

 

 

