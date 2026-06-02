Instituția de cultură Teatrul Luceafărul Iași își duce producțiile peste hotare și aduce la Iași nume importante ale scenei europene. După un turneu în Danemarca, instituția pregătește, alături de artiști vienezi, o producție de teatru-dans pentru anul 2027.

La finalul lunii mai, una dintre producțiile pentru copii ale Teatrului Luceafărul Iași a ajuns în Danemarca. Spectacolul „Cu avionul printre stele” a fost jucat pe 23 mai la Teatrul Helsingør din Den Gamle By, Orașul Vechi Aarhus, iar pe 24 mai la Centrul Cultural Taastdrup din Copenhaga. Turneul a avut loc la invitația Ambasadei României în Danemarca și Islanda.

Spectacolul ieșean are o miză culturală puternică: a fost selectat anterior și în Festivalul Național de Teatru, la secțiunea teatru educațional. Producția este semnată de regizoarea Beatrice Iordan, în colaborare artistică cu trupa de muzică veche românească Trei Parale.

Un spectacol ieșean, jucat într-un teatru istoric din Danemarca

Reprezentația de la Aarhus a avut o încărcătură simbolică aparte. Spectacolul a fost prezentat la Teatrul Helsingør, considerat cel mai vechi teatru conservat în forma sa originală din Danemarca. Clădirea a fost construită în 1817, la Helsingør, oraș asociat cu Elsinorul lui Hamlet, și a fost mutată în 1961 la Aarhus, unde funcționează și astăzi.

Prin acest turneu, Teatrul Luceafărul Iași nu a dus în Scandinavia doar un spectacol pentru copii, ci și o formă de reprezentare culturală românească, într-un spațiu european cu tradiție teatrală solidă.

„Cultura, artele vii sunt cel mai eficient mesager al unei țări, al unui oraș, stârnesc efecte emoționale imediate, forjează conexiuni puternice. Într-o vreme cu dinamică estetică accelerată, menținerea noastră în vibrația timpului este obligatorie”, a transmis teatrologul Oltița Cîntec, managera Teatrului „Luceafărul”.

Artiști din Viena lucrează cu trupa Teatrului „Luceafărul”

Deschiderea internațională continuă și la Iași. În perioada 2–5 iunie, Teatrul Luceafărul găzduiește atelierul „Principiile de dans contemporan pentru actori”, coordonat de dansatorul și coregraful Valentin Alfery și de producătoarea Dušana Baltić, din Viena.

Cei doi sunt fondatorii companiei austriece Hungry Sharks, înființată în 2011, un nume important al scenei independente de dans contemporan din Austria. Compania are turnee periodice în Europa, iar unele dintre creațiile sale au fost prezentate și în SUA și Sri Lanka.

Atelierul este organizat la inițiativa Teatrului Luceafărul Iași, cu sprijinul Forumului Cultural Austriac, și este dedicat trupei teatrului ieșean.

O producție de teatru-dans este pregătită pentru 2027

Colaborarea cu artiștii vienezi nu se oprește la nivelul unui workshop. Potrivit lui Andrei Popov, director adjunct la Forumul Cultural Austriac, atelierul are rolul de a facilita o cunoaștere reciprocă între artiștii din Iași și cei din Viena, în perspectiva unei producții comune.

Proiectul ar urma să se concretizeze în 2027, printr-o producție de teatru-dans realizată la Teatrul Luceafărul Iași în colaborare cu Hungry Sharks. Momentul este gândit și în contextul aniversării a 150 de ani de relații diplomatice bilaterale între Austria și România.

Maura ANGHEL