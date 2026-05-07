Teatrul Luceafărul Iași intră în luna mai pe harta marilor evenimente dedicate artelor spectacolului. Două dintre producțiile instituției au fost selectate în festivaluri importante din țară, confirmând vizibilitatea tot mai mare a teatrului ieșean în circuitul național.

Prima oprire este la Festivalul de Teatru Piatra Neamț, ajuns la ediția a 37-a, unde Teatrul Luceafărul va deschide programul cu spectacolul „Frumoasa și Bestia”, după Frații Grimm. Reprezentațiile sunt programate duminică, 10 mai, de la orele 10.30 și 12.00, iar interesul publicului a fost major: ambele spectacole sunt deja sold out.

Selecția vine într-un context în care instituția ieșeană este tot mai solicitată de organizatorii de festivaluri. Managerul Teatrului Luceafărul, teatrologul Oltița Cîntec, spune că invitațiile sunt numeroase, atât pentru această perioadă, cât și pentru toamnă, însă unele nu pot fi onorate din cauza suprapunerilor de date. Potrivit acesteia, producțiile de la Luceafărul sunt apreciate pentru stilistica modernă, mizanscenele atractive și calitatea prestațiilor actoricești.

„Frumoasa și Bestia” deschide Festivalul de la Piatra Neamț

Spectacolul „Frumoasa și Bestia” este unul dintre titlurile cu mare priză la public din repertoriul Teatrului Luceafărul. Producția a umplut sălile atât la sediul instituției din Iași, cât și în cadrul altor evenimente la care a fost invitată.

Faptul că biletele pentru cele două reprezentații de la Piatra Neamț s-au epuizat rapid arată nu doar notorietatea basmului, ci și interesul publicului pentru montările Teatrului Luceafărul. Festivalul de la Piatra Neamț reunește, în acest an, teatre importante din România, printre care Teatrul Național „Mihai Eminescu” Timișoara, Teatrul Act București, Teatrul Național Târgu Mureș, Teatrul Nottara București, Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova și Teatrul de Comedie București.

„Tărâmul fermecat” ajunge la Festivalul Gulliver Galați

A doua prezență importantă a lunii este la Festivalul Gulliver Galați, ediția a 32-a, care se desfășoară în perioada 21–24 mai. Teatrul Luceafărul va deschide și acest eveniment, cu spectacolul „Tărâmul fermecat”, programat pe 21 mai, de la ora 11.00.

Producția are la bază un scenariu inspirat din mituri și povești africane și este regizată de Oana Leahu. Alegerea spectacolului pentru deschiderea festivalului de la Galați confirmă interesul pentru formule teatrale care aduc în fața copiilor și familiilor povești din alte spații culturale, într-o formă scenică accesibilă și atractivă.

Spectacole și la sediul teatrului din Iași

În paralel cu participarea la festivaluri, Teatrul Luceafărul păstrează spectacole și pentru publicul ieșean. Duminică, 10 mai, la sediul instituției, sunt programate două reprezentații la sala mică.

De la ora 11.00, publicul poate vedea „Hansel și Gretel”, teatru de obiecte, spectacol selectat în urmă cu câteva sezoane la Festivalul Internațional de Teatru Xian din China. Regia este semnată de Ion Ciubotaru, obiectele scenice de Constantin Butoi, iar din distribuție fac parte Carmen Mihalache, Liliana Mavriș Vârlan, Alex Iurașcu și George Cocoș.

De la ora 17.30, este programat spectacolul „Peștișorul de aur”, cu textul și regia semnate de Constantin Brehnescu, avându-i în distribuție pe Doina Iarcuczewicz și Liviu Smântânică. Biletele pot fi cumpărate de pe platforma bilet.ro sau de la casieria teatrului.

Maura ANGHEL