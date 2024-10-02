Temperaturile scăzute cresc riscul de infarct

* „Ne pregătim deja de sezonul rece și este important să ştim că frigul creşte riscul de infact cu 2% pentru fiecare grad sub zero. Trebuie să fim atenţi la anumite simptome, pe care nu este bine să le neglijăm. Este vorba despre durerea precordială clasică, adică durerea toracică anterioară intense, cu caracter de constricţie, presiune, ce iradiază în umărul şi braţul stang şi care durează mai mult de câteva minute”, susține medical ieșean Tudor Ciuhodaru

Sezonul rece se apropie cu pași repezi, iar temperaturile din termometre au început deja să scadă simțitor. Astfel, cadrele medicale trag deja un important semnal de alarmă în rândul ieșenilor, pe care încearcă să îi pregătească pentru iarnă. Conform doctorilor, temperaturile scăzute nu conduc doar la gripă și viroze respiratorii, ci cresc și riscul de infarct, iar acest lucru reprezintă un motiv de îngrijorare. Astfel, dr. Tudor Ciuhodaru este de părere că cetățenii trebuie să cunoască aceste lucruri și să fie foarte atenți atât la sănătatea lor cât și a celor din jur. „Ne pregătim deja de sezonul rece și este important să ştim că frigul creşte riscul de infact cu 2% pentru fiecare grad sub zero. Trebuie să fim atenţi la anumite simptome, pe care nu este bine să le neglijăm. Este vorba despre durerea precordială clasică, adică durerea toracică anterioară intense, cu caracter de constricţie, presiune, ce iradiază în umărul şi braţul stang şi care durează mai mult de câteva minute. Totodată, nu trebuie să subevalurăm posibilitatea de a avea un infarct atunci când avem simptome digestive, combinate cu simptome osteo-articulare şi respiratoria”, a declarat dr. Tudor Ciuhodaru.

Ieșenii, invitați să solicite ajutorul cadrelor medicale

Ieșenii sunt sfătuiți să solicite ajutor de specialitate, chiar dacă nu sunt siguri că se confruntă cu o astfel de problemă. „Chiar dacă nu sunteţi sigur că aveţi simptomele unui infarct miocardic, este bine să consultaţi un medic. Cei mai afectaţi de temperaturile scăzute sunt bărbaţii de 40-50 de ani, sedentari, care fac efort fizic în frig, mai ales la primele ore ale dimineţii. Acestora li se adaugă fumătorii, diabeticii şi cei cu valori mari ale colesterolului precum şi cei supraponderali sau cu patologie cardiovasculară cunoscută. Trebuie să evităm automedicaţia după ureche, deoarece ea poate fi letală”, a mai spus dr. Tudor Ciuhodaru. Cristian ANDREI