Tentativă de fraudă la eliberarea cardurilor electronice de călătorie pentru pensionari!

* conducerea Companiei de Transport Public (CTP) Iaşi informează că a fost raportată o tentativă de fraudă care vizează utilizatorii serviciilor transportului în comun. Un site neoficial, utilizând ilegal sigla Primăriei Iași și a Companiei de Transport Public Iași, a promovat carduri de transport false, invitând ieşenii să facă achiziții printr-un link fraudulos

La numai câteva zile de la demararea acțiunii de distribuire a cardurilor electronice de călătorie pentru pensionari, Compania de Transport Public (CTP) se confruntă cu o tentativă de fraudă privind eliberarea acestor documente, pusă la cale de un site neoficial care folosindu-se de sigla Primăriei Municipiului Iași și de cea a societății de transport în comun încearcă să-i determine pe utilizatori să achiziționeze documentele respective prin intermediul unui link ilegal. „Vă informăm că a fost raportată o tentativă de fraudă care vizează utilizatorii serviciilor noastre. Un site neoficial, utilizând ilegal sigla Primăriei Iași și a Companiei de Transport Public Iași, a promovat carduri de transport false, invitându-vă să faceți achiziții printr-un link fraudulos. Vă asigurăm că aceste oferte nu au nicio legătură cu compania noastră. Toate informațiile și ofertele oficiale sunt disponibile exclusiv pe site-ul nostru oficial și pe paginile noastre de social media verificate”, afirmă reprezentanții Companiei de Transport Public într-un mesaj adresat pensionarilor.

Pentru a nu cădea în capcana întinsă de către hackeri, beneficiarii cardurilor electroncie de călătorie eliberate de către CTP trebuie să nu acceseze link-urile respective și să nu furnizeze informații personale sau financiare pe site-uri care nu sunt oficiale și să verifice întotdeauna adresa URL a site-ului înainte de a face orice tranzacție. „În caz că ați fost victima unei tentative de fraudă, vă rugăm să raportați incidentul cât mai curând la autoritățile locale și pe canalele noastre de comunicare. Ne cerem scuze pentru orice neplăceri cauzate și vă mulțumim pentru încrederea acordată. Lucrăm îndeaproape cu autoritățile pentru a soluționa această situație cât mai rapid posibil și pentru a preveni astfel de incidente în viitor. Pentru actualizări și informații oficiale, vă rugăm să urmăriți paginile noastre oficiale”, se mai arată în mesajul adresat seniorilor de către reprezentanții companiei de transport în comun.

Reamintim că începând de luni, 12 august, pensionarii ieșeni își pot ridica cardurile electronice emise de Compania pentru Transport Public (CTP) pentru circulația cu mijloacele de transport în comun din municipiu (tramvaie și autobuze) de la centrele de vânzare situate în zona Gării, „Munca Invalizilor” Păcurari, Mircea cel Bătrân și Nicolina, programul de eliberare a cardurilor fiind de luni până vineri, între orele 7.00 – 15.00. Distribuirea cardurilor se face în funcție de zona în care aceștia locuiesc conform adresei din buletin sau din cartea de identitate.

După achiziționarea cardurilor de călătorie, seniorii au obligația de a valida documentul la validatoarele de culoare portocalie din mijloacele de transport, prin apropierea acestuia de aparatul validator, validarea corectă a acestuia fiind confirmată prin apariția unei bife verzi pe ecranul validatorului.

În total vor fi distribuite 42.000 de carduri dedicate seniorilor, fiecare document de acest tip fiind inscripționat cu numele și prenumele beneficiarului. „Cardurile electronice vor înlocui treptat biletele tradiționale, oferind mai mult confort și ușurință în utilizare pentru toți călătorii – fie că sunt călători fideli, ocazionali, elevi, studenți, pensionari sau turiști, această măsură reprezentând începutul tranziției către un sistem de transport public modern și eficient”, precizează reprezentanții Companiei de Transport Public. Laura RADU, Edi MACRI