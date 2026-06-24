Teroare în Iași! Un tânăr a atacat oameni cu spray iritant și a bătut un agent de pază

Un tânăr de 23 de ani a semănat panică în Iași după o serie de fapte șocante petrecute într-o singură zi! Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi furat din două magazine, ar fi agresat un reprezentant al unei societăți comerciale care l-a surprins în flagrant și ar fi atacat mai multe persoane cu spray iritant-lacrimogen.

Totul ar fi început pe 19 iunie, când tânărul ar fi fost prins în timp ce sustrăgea produse dintr-un magazin din municipiu. În loc să se oprească, acesta ar fi devenit violent și l-ar fi agresat fizic pe angajatul care încerca să îl oprească. Ulterior, ar fi lovit din nou, furând produse și dintr-o altă unitate comercială.

Șirul incidentelor nu s-a oprit aici. Anchetatorii susțin că individul ar fi pulverizat spray lacrimogen asupra unui tânăr de 25 de ani în zona unui bar, iar mai târziu ar fi pătruns fără drept în curtea unui lăcaș de cult, unde ar fi atacat un alt bărbat, în vârstă de 41 de ani, folosind același spray iritant.

După mai multe zile de investigații, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Iași au reușit să îl identifice și să îl rețină. Marți, 24 iunie, suspectul a fost prezentat în fața magistraților, care au decis arestarea sa preventivă pentru 30 de zile. Acesta este cercetat pentru tâlhărie calificată și furt calificat, iar ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au avut loc incidentele. Andrei TURCU