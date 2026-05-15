Testul aerului: cartierul Mircea cel Bătrân trece peste toate suspiciunile

* toate temerile locuitorilor din cartierul Mircea cel Bătrân – zona pod Cerna au fost infirmate * nu s-au înregistrat depășiri pentru PM10, particulele în suspensie atât de temute în marile orașe, nici pentru PM2.5, acel indicator fin și insidios al poluării urbane * în zona gazelor cu miros și impact direct asupra percepției - hidrogen sulfurat (H₂S), celebrul „miros de ou stricat”, și amoniacul (NH₃) - datele sunt și mai categorice: valori mult sub limitele admise

Într-un moment în care suspiciunile, întrebările și zvonurile despre „ce respirăm, de fapt, în Iași” au devenit aproape o stare de fond a orașului, rezultatele campaniei de monitorizare desfășurate în cartierul Mircea cel Bătrân – zona pod Cerna – în perioada 1–27 aprilie 2026 vin ca o explozie de clarificare într-un peisaj dominat de îngrijorări.

Timp de aproape o lună, autolaboratorul mobil IS-M1 al Direcției Județene de Mediu Iași a „scanat” aerul dintr-unul dintre punctele urbane intens discutate în sesizările cetățenilor, chiar în curtea Grădiniței nr. 24, acolo unde realitatea cotidiană se întâlnește direct cu cele mai sensibile întrebări: ce respiră copiii, ce respiră orașul, ce se ascunde în invizibilul atmosferei.

Și verdictul, în toată greutatea lui tehnică, este unul care taie orice scenariu apocaliptic: NU s-au înregistrat depășiri ale valorilor limită admise pentru niciunul dintre poluanții monitorizați. Nicio depășire. Nicio ieșire din cadru. Nicio „explozie” de poluare ascunsă între blocuri.

Pentru PM10, particulele în suspensie atât de temute în marile orașe, monitorizarea a arătat o evoluție controlată, stabilă, fără niciun prag depășit. Chiar și vârful maxim consemnat - 41,14 μg/m³ în data de 05.04.2026 - rămâne sub limita critică de 50 μg/m³, ca o undă de intensitate care apare, dar nu rupe echilibrul general.

Nici PM2.5, acel indicator fin și insidios al poluării urbane, nu a schimbat povestea: același ritm, aceeași dinamică, aceeași corelație cu PM10, fără salturi necontrolate, fără episoade de contaminare atmosferică acută.

În zona gazelor cu miros și impact direct asupra percepției - hidrogen sulfurat (H₂S), celebrul „miros de ou stricat”, și amoniacul (NH₃) - datele sunt și mai categorice: valori mult sub limitele admise, un nivel care nu doar că respectă standardele, ci se situează departe de orice prag de disconfort semnificativ. Nicio alertă olfactivă, nicio semnalizare toxică, nicio abatere notabilă.

Mai departe, în zona „marilor clasici” ai poluării urbane - dioxid de sulf, oxizi de azot și monoxid de carbon - peisajul rămâne la fel de controlat. Nicio depășire a limitelor prevăzute de Legea 104/2011.

Nicio ieșire din normalul reglementat. Doar variații obișnuite, firești, aproape previzibile pentru un mediu urban activ.

Și poate cel mai important element al întregii analize vine din comparația cu stația fixă IS-2 Decebal–Cantemir: cele două puncte de monitorizare „respiră” practic împreună. Aceleași creșteri, aceleași scăderi, același ritm sincron al poluanților. Ca o oglindă atmosferică între două zone ale orașului.

Diferențele există, dar sunt mici, tehnice, explicabile: ușor mai ridicate în IS-M1 pentru PM10, PM2.5 și SO₂ în anumite intervale, ușor mai scăzute pentru NO₂. Nimic care să rupă logica generală a unei atmosfere urbane stabile. Nimic care să indice o anomalie.

În spatele acestor cifre însă se află un context mult mai tensionat: zona a fost aleasă tocmai ca răspuns la sesizări ale cetățenilor, semnalate în timp, venite din două cartiere care au ridicat semne de întrebare asupra aerului respirat zilnic. Iar aici intervine adevărata miză a acestei campanii: confruntarea dintre percepție și măsurare, dintre suspiciune și instrument științific.

Iar concluzia finală, fără echivoc și fără interpretări dramatice ascunse în date, este aceasta: în perioada monitorizată, aerul din zona pod Cerna - Mircea cel Bătrân s-a încadrat în limitele legale, fără depășiri, fără episoade critice, fără semne de poluare severă. Daniel BACIU