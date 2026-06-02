Iașul are peste 4.000 de paciente și pacienți cu cancer mamar în evidența IRO. Un studiu internațional arată că un test genomic ar putea ajuta anumite paciente să evite chimioterapia inutilă.

Un test genomic care analizează activitatea a 50 de gene din tumora mamară ar putea schimba modul în care este decis tratamentul pentru unele paciente cu cancer de sân. Rezultatele studiului internațional OPTIMA arată că pacientele cu risc genomic scăzut pot evita chimioterapia, fără creșterea riscului de recidivă.

Iașul are peste 4.000 de paciente cu cancer mamar

Cancerul de sân rămâne una dintre cele mai mari provocări medicale și umane pentru femeile diagnosticate cu această boală. La Iași, cifrele arată dimensiunea reală a problemei. Institutul Regional de Oncologie Iași avea, la finalul anului 2025, 4.138 de paciente și pacienți cu cancer mamar în evidență, aceasta fiind cea mai numeroasă categorie oncologică raportată de institut.

În același an, IRO Iași a înregistrat 119 cazuri noi de cancer mamar în rândul persoanelor din județul Iași. Dincolo de statistici, fiecare diagnostic înseamnă intervenții, controale, tratamente, frică, epuizare și decizii grele pentru paciente și familiile lor.

Testul care analizează 50 de gene din tumora mamară

Studiul internațional OPTIMA, coordonat de University College London, a urmărit peste 4.400 de paciente și pacienți diagnosticați cu cancer de sân. Cercetătorii au folosit testul genomic Prosigna, care analizează activitatea a 50 de gene din țesutul tumoral.

Pe baza acestei analize, testul stabilește un scor de risc privind reapariția bolii. În funcție de scor, medicii pot decide dacă beneficiile chimioterapiei justifică efectele adverse sau dacă pacienta poate urma doar terapie hormonală.

Chimioterapia salvează vieți și rămâne esențială pentru multe paciente cu cancer de sân. Totuși, tratamentul are efecte adverse importante. Femeile pot trece prin greață, căderea părului, oboseală severă, insomnie, erupții cutanate, scăderea imunității și risc crescut de infecții.

În unele cazuri, efectele pot fi de lungă durată. Chimioterapia poate afecta fertilitatea, memoria, concentrarea și poate grăbi instalarea menopauzei. Pentru o pacientă care nu are un beneficiu real de pe urma acestui tratament, evitarea chimioterapiei înseamnă mai puțină suferință și o recuperare mai bună.

Ce paciente ar putea beneficia de test

Rezultatele studiului se referă în special la pacientele de peste 40 de ani, diagnosticate cu cancer de sân hormon-pozitiv, una dintre cele mai frecvente forme ale bolii. În astfel de cazuri, medicii decid frecvent dacă este nevoie de chimioterapie după intervenția chirurgicală, pentru a reduce riscul de recidivă.

Testul genomic poate ajuta la această decizie. Dacă scorul de risc este scăzut, pacienta ar putea evita chimioterapia și ar putea urma tratament hormonal, radioterapie sau alte terapii recomandate în funcție de caz.

Este important însă ca informația să fie înțeleasă corect. Nu toate femeile cu cancer de sân pot evita chimioterapia. Nu toate pacientele sunt candidate pentru un astfel de test. Decizia aparține medicului oncolog și depinde de tipul tumorii, vârstă, stadiul bolii, ganglioni, markeri biologici și istoricul medical.

Teona SOARE