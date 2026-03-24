Tinerii Iașului cer un skatepark modern

O inițiativă civică care prinde tot mai mult contur în comunitatea ieșeană atrage atenția asupra unei nevoi urgente: construirea unui skatepark modern, sigur și adaptat standardelor internaționale. Demersul, lansat de un grup de tineri pasionați de skateboarding, BMX, trotinete și role, a strâns deja peste 500 de semnături, demonstrând că vocile tinerei generații nu mai pot fi ignorate.

Skatepark-ul existent în municipiu se află într-o stare avansată de degradare: rampe deteriorate, elemente impracticabile și un spațiu insuficient pentru numărul tot mai mare de practicanți. În lipsa unui loc adecvat, mulți tineri sunt nevoiți să își exerseze abilitățile pe trotuare, parcări sau alte zone publice, riscând accidente și generând disconfort comunității. „Skateboardingul nu mai este doar un sport de nișă – este o disciplină olimpică și o formă de exprimare esențială pentru tineri. Iașiul, însă, a rămas în urmă în ceea ce privește infrastructura necesară pentru acest tip de activitate”, transmit inițiatorii petiției.

Un proiect pentru siguranță și performanță

Propunerea vizează construirea unui skatepark complet modern, realizat din beton special și proiectat de experți, care să satisfacă nevoile tuturor nivelurilor de experiență – de la începători la avansați. Spațiul ar urma să includă rampe, rail-uri, ledge-uri și zone de tip bowl, concepute pentru a asigura siguranța utilizatorilor, dar și diversitatea experienței sportive.

Conform inițiatorilor, beneficiile unui astfel de proiect sunt numeroase: crearea unui spațiu sigur și dedicat pentru tinerii din oraș, reducerea folosirii neadecvate a spațiilor publice, sprijinirea dezvoltării sporturilor urbane și a comunității active, posibilitatea organizării de competiții și evenimente, cu impact pozitiv asupra imaginii Iașului, promovarea unui stil de viață sănătos în rândul copiilor și adolescenților. „Skateboardingul reprezintă mai mult decât un hobby pentru tineri – este un mod de a socializa, de a se dezvolta și de a rămâne activi într-un mediu pozitiv. Într-un oraș universitar ca Iași, astfel de spații sunt esențiale pentru calitatea vieții și pentru păstrarea tinerilor în comunitate”, mai spun inițiatorii.

Un punct de atracție pentru oraș și comunitate

Un skatepark modern ar putea deveni, de asemenea, un punct de atracție pentru evenimente sportive și culturale, consolidând imaginea orașului și promovând turismul urban. Inițiatorii solicită autorităților locale să inițieze proiectul în colaborare directă cu comunitatea de practicanți, pentru a garanta un design adaptat realităților și nevoilor concrete.

Comunitatea ieșeană este îndemnată să susțină inițiativa prin semnarea petiției și prin implicare activă, pentru a transforma această nevoie într-un proiect real și tangibil. „Tinerii vor să fie auziți, iar acest proiect este șansa Iașiului de a le oferi un spațiu sigur, modern și inspirant”, subliniază inițiatorii. Daniel BACIU